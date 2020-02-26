الدولة تسترد عقارات دولية فلاحية في توزر

Mercredi 26 Février 2020
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في إطار الحملة الوطنية لإسترجاع العقارات الدولية المستولى عليها من قبل الغير، استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم الأربعاء 26 فيفري2020 أرضا دولية فلاحية تمسح 50 هك كائنة بمعتمدية نفطة يمين الطريق الوطنية في إتجاه حـزوة من ولاية توزر، إلى جانب 4 قطع أراضي دولية أخرى تمسح كل واحدة منها 2000 متر مربع تم الإستيلاء عليها لاستغلالها كنقاط بيع للبنزين المهرب.
كما تم إزالـة الأعمدة و الركائز الخشبية و فتح و مسح مجموعة من الطوابي على مساحة تقريبية تقدر بـ 20 هكتارا.
وجرى استرجاع العقارات المذكورة بحضور كافة أجهزة الدولة المعنية وبالتنسيق التام مع السلط الأمنية وذلك تنفيذا لـ 3 قرارات إزالة صادرة عن والي الجهة.
في إطار الحملة الوطنية لإسترجاع العقارات الدولية المستولى عليها من قبل الغير، استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية اليوم الأربعاء 26 فيفري2020 أرضا دولية فلاحية تمسح 50 هك كائنة بمعتمدية نفطة يمين الطريق الوطنية في إتجاه حـزوة من ولاية توزر، إلى جانب 4 قطع أراضي دولية أخرى تمسح كل واحدة منها 2000 متر مربع تم الإستيلاء عليها لاستغلالها كنقاط بيع للبنزين المهرب.
كما تم إزالـة الأعمدة و الركائز الخشبية و فتح و مسح مجموعة من الطوابي على مساحة تقريبية تقدر بـ 20 هكتارا.
وجرى استرجاع العقارات المذكورة بحضور كافة أجهزة الدولة المعنية وبالتنسيق التام مع السلط الأمنية وذلك تنفيذا لـ 3 قرارات إزالة صادرة عن والي الجهة.
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Par:tresor (Tunisia )
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