صافي سعيد للفخفاخ: لا يمكنني أن أقبل برئيس حكومة ولد تونسيّا ويصرّ أن يبقي فرنسيّا

Mercredi 26 Février 2020
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باب نات - قال الأربعاء 26 فيفري، النائب صافي سعيد تعليقا على تشكيل الحكومة وجلسة المصادقة عليها "هذا العشاء مسموم إن أكلنا منه سنموت جميعا وان لم نأكل سنتفرّق".
وأشار صافي سعيد خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للحكومة إلى أنه لن يصوّت لحكومة الفخفاخ وقال "لا أقبل برئيس حكومة ولد تونسيا لكنه مصر ان يبقي فرنسا" وذلك في إشارة للجنسية الثانية التي يتمتّع بها.
وتابع قائلا "المشكلة أنه ليس لوحده بل هناك كثير من الوزراء الذين يحملون جنسيات أجنبية وهذا عيب عار لا يمكن قبوله".
باب نات - قال الأربعاء 26 فيفري، النائب صافي سعيد تعليقا على تشكيل الحكومة وجلسة المصادقة عليها "هذا العشاء مسموم إن أكلنا منه سنموت جميعا وان لم نأكل سنتفرّق".
وأشار صافي سعيد خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للحكومة إلى أنه لن يصوّت لحكومة الفخفاخ وقال "لا أقبل برئيس حكومة ولد تونسيا لكنه مصر ان يبقي فرنسا" وذلك في إشارة للجنسية الثانية التي يتمتّع بها.
وتابع قائلا "المشكلة أنه ليس لوحده بل هناك كثير من الوزراء الذين يحملون جنسيات أجنبية وهذا عيب عار لا يمكن قبوله".
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Par:tresor (Tunisia )
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