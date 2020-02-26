Radio Babnet Tunisie  Abdelhalim Hafed - الي انشغلت عليه   

صافي سعيد للفخفاخ: لا يمكنني أن أقبل برئيس حكومة ولد تونسيّا ويصرّ أن يبقي فرنسيّا

Mercredi 26 Février 2020

Mercredi 26 Février 2020
قراءة: 0 د, 30 ث

باب نات - قال الأربعاء 26 فيفري، النائب صافي سعيد تعليقا على تشكيل الحكومة وجلسة المصادقة عليها "هذا العشاء مسموم إن أكلنا منه سنموت جميعا وان لم نأكل سنتفرّق".

وأشار صافي سعيد خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للحكومة إلى أنه لن يصوّت لحكومة الفخفاخ وقال "لا أقبل برئيس حكومة ولد تونسيا لكنه مصر ان يبقي فرنسا" وذلك في إشارة للجنسية الثانية التي يتمتّع بها.
وتابع قائلا "المشكلة أنه ليس لوحده بل هناك كثير من الوزراء الذين يحملون جنسيات أجنبية وهذا عيب عار لا يمكن قبوله".





  
  
  

rtt-b2893dade9e277ff6f45b64fa8bd926d-2020-02-26 13:46:17






1 de 1 commentaires pour l'article 198693

Jraidawalasfour  (Europe)  |Mercredi 26 Février 2020 à 14h 56m |           

،،،،وماذا يهمني من جنسيته 🌍👁🛠 الفايدة في الأعمال و النوايا وأكبر مثال روني الطرابلسي وهو غني عن ذكر أعماله و إنجازاته في فترة قصيرة جدا 🛠👍⏰

نحكيو على تونسنا والزمان معكوس صار فيه الفار 🐁ينقّز على القطوس
شُفت النعجة النايفة تعقّر في الذيب 👀 بعيني 👁
شُفت الصيد هارب من التبيب 🌍العالم اصبح بالمقلوب ⁉ وزغراطة و 👺ثرثارة النواب ظاهرلي عايشين بزطلة 💊💉🚬و هلوسة الحبوب



لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
En continu

الأربعاء 26 فيفري 2020 | 2 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:38 18:12 15:42 12:39 06:55 05:29
20°
 20° % 49 :الرطــوبة
تونــس 12°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
20°-1217°-820°-725°-1022°-11
  • Avoirs en devises
    19520,5

  • (25 fév)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,12140 DT        1$ =2,88933 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 fév)   151,4 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |1582731337|198693 5114|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires