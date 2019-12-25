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وزير الفلاحة: كي تعمل صابة يسبّوك وكي ماتعملش يسبّوك... والشاهد هو الحل لتونس

Mercredi 25 Decembre 2019

Mercredi 25 Decembre 2019
باب نات - قال وزير الفلاحة سمير بالطيب في حوار عبر امواج راديو ماد ان هنالك محاولات للسيطرة على الإعلام مضيفا "كي تعمل صابة يسبوك كي متعملش يسبوك''.
واضاف سمير بالطيب "اعاني يوميا من الإشاعة رغم اننا حققنا أعلى نسبة لتخزين الحبوب منذ الاستقلال. وانتقد سمير بالطيب موقف رئيس اتحاد الفلاحة عبد المجيد الزار حول سعر زيت الزيتون قائلا ساهل الكلام اما الفعل صعيب...

الشاهد هو الحل


وقال سمير الطيب إنه في صورة لم يتم التوصّل لتشكيل حكومة خلال هذا الاسبوع، فعلى الحبيب الجملي التوجّه لرئيس الجمهورية وتبليغه للانطلاق في المشاورات من أجل اقتراح شخصية تكون قادرة على تشكيل الحكومة معتبرا أن يوسف الشاهد هو القادر على ذلك.

  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 195014

Essoltan  (France)  |Mercredi 25 Decembre 2019 à 21h 10m |           
C'est vrai la récolte est superbe MAIS elle est abandonnée aux INTEMPÉRIES .
En Tunisie , on sait faire les miracles mais on les gâche le plus vite possible , c'est dommage ...



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