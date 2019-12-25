وزير الفلاحة: كي تعمل صابة يسبّوك وكي ماتعملش يسبّوك... والشاهد هو الحل لتونس

Mercredi 25 Decembre 2019



باب نات

الشاهد هو الحل

- قال وزير الفلاحة سمير بالطيب في حوار عبر امواج راديو ماد ان هنالك محاولات للسيطرة على الإعلام مضيفا "كي تعمل صابة يسبوك كي متعملش يسبوك''.واضاف سمير بالطيب "اعاني يوميا من الإشاعة رغم اننا حققنا أعلى نسبة لتخزين الحبوب منذ الاستقلال. وانتقد سمير بالطيب موقف رئيس اتحاد الفلاحة عبد المجيد الزار حول سعر زيت الزيتون قائلا ساهل الكلام اما الفعل صعيب...وقال سمير الطيب إنه في صورة لم يتم التوصّل لتشكيل حكومة خلال هذا الاسبوع، فعلى الحبيب الجملي التوجّه لرئيس الجمهورية وتبليغه للانطلاق في المشاورات من أجل اقتراح شخصية تكون قادرة على تشكيل الحكومة معتبرا أن يوسف الشاهد هو القادر على ذلك.