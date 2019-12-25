الهايكا تقرّر إيقاف برنامج ''لا كلاس''على القناة التلفزية

Mercredi 25 Decembre 2019



قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا) في جلسته المنعقدة يوم 25 ديسمبر 2019، إيقاف برنامج "لا كلاس" (الفصل) الذي يتم بثه على قناة "تونسنا" لمدة شهرين، وذلك لما تضمنته حلقة 14 ديسمبر 2019 من مخالفات "تتعلق خاصة بتوظيف الأطفال دون مراعاة سنهم ودرجة نضجهم وعدم إدراكهم للمعطيات المقدمة لهم، بما يمس من مصلحتهم الفضلى التي تقتضي ضرورة النأي بهم عن التجاذبات السياسية وغيرها".كما جاء في بلاغ الهايكا: "باعتبار أن مجلس الهيئة كان قد أصدر بتاريخ 19 ديسمبر 2019 قرارا يقضي بإيقاف البرنامج المذكور لمدة شهرين لارتكابه مخالفة متعلقة بالمس من مصلحة الطفل الفضلى، فقد ارتأى ضم المخالفتين واتخاذ قرار واحد يقضي بإيقاف البرنامج لمدّة شهرين انطلاقا من تاريخ هذا القرار".وقرر المجلس عدم إعادة بث الحلقة المذكورة موضوع المخالفة وسحبها من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحاتها على شبكات التواصل الإجتماعي.على صعيد آخر وجّه مجلس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري، لفت نظر إلى القناة الإذاعية الخاصة "ابتسامة أف أم"، بخصوص حلقة 26 أكتوبر 2019 من برنامج "ستار تايم" التي كانت موضوع شكاية وردت على الهيئة "لما تضمنته من شتم وعبارات فيها تحقير من قبل ضيفة البرنامج بما ينال من الكرامة الإنسانية للشاكية، إضافة إلى أن مقدمة البرنامج لم تتصدّ بطريقة حاسمة ولم تشر إلى إمكانية طلب حق الرد من قبل المتضررة وهو ما يتعارض مع الضوابط القانونية للمهنة وقواعدها وأخلاقياتها".ودعا مجلس الهيئة هذه الإذاعة إلى "الإلتزام بالقانون وبأخلاقيات المهنة الصحفية وإلى عدم إعادة بثّ المقطع موضوع الخرق".