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ضحى الحداد مرشحة لوزارة المرأة

Mercredi 25 Decembre 2019

Mercredi 25 Decembre 2019
باب نات - يتداول اسم الناشطة في المجال الجمعياتي و امرأة الاعمال ضحى الحداد لتولي وزارة المرأة في حكومة الحبيب الجملي القادمة، يذكر ان ضحى الحداد كانت مرشحة لوزارة الرياضة مكان احمد قعلول الذي استغني عنه بعد قرار تشكيل حكومة كفاءات وطنية.



  
  
     
  

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