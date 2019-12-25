ضحى الحداد مرشحة لوزارة المرأة

Mercredi 25 Decembre 2019
باب نات - يتداول اسم الناشطة في المجال الجمعياتي و امرأة الاعمال ضحى الحداد لتولي وزارة المرأة في حكومة الحبيب الجملي القادمة، يذكر ان ضحى الحداد كانت مرشحة لوزارة الرياضة مكان احمد قعلول الذي استغني عنه بعد قرار تشكيل حكومة كفاءات وطنية.
En continu
- 19:18 أردوغان.. الرجل الطيب!!!
- 10:17 اليوم دخول الليالي البيض
- Hier 21:48 جاء يحبو تحت من يمرد...
دخول الليالي البيض
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:43
|17:11
|14:51
|12:26
|07:30
|05:57
|
17°
|16°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|16°-13
|19°-13
|17°-13
|16°-11
|15°-10
Follow @babnet_Tunisie
( 98 147) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 73 217) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 72 581) ليلة رعب عاشها 3 ألاف مسافر على ب
( 58 041) الامين البوعزيزي: لو تعرفون سبب ال
( 57 459) الفنان صلاح مصباح يدخل القفص الذه
( 54 394) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 50 657) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 949) تسرّيب مكالمة هاتفية بين سامي ال
( 45 182) ليلة سقوط ''التيار'' بشعار ''ناس ل
( 45 093) فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل م
( 44 383) أردوغان: تركيا تدعم مبادرة تونس
( 43 815) جوهر بن مبارك: جنّ جنونهم ان يتولى
( 42 807) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 42 030) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 985) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 939) سامية عبو للغنوشي: دخلت عالم الجر
( 38 689) عبد اللطيف العلوي: نعتذر للحمقى وا
( 38 308) قيس سعيد: ملتزم بتحمل المسؤولية
( 36 798) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 36 582) مريم الدباغ تهاجم عربية بن حمادي ب
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: فيديو اليوم: أردوغان يعبر عن تضايقه من رائحة دخان السجائر خلال ندوة صحفية و قيس سعيد يرد