بولبابه سالم: الله يستر من فوبيا اردوغان و تحاليل الخيال العلمي

Mercredi 25 Decembre 2019



باب نات

" الله يستر الليلة من فوبيا اردوغان



بعض المحللين الذين يعيشون في عالم موازي و ربما تحت تاثير الدولار و فودكا الكريسماس (حاشى السيد المسيح) بدأ خيالهم في الترويج للتسهيلات التي منحتها تونس لعبور القوات التركية نحو طرابلس من خلال انفاق تربط تطاوين بالزنتان حتى ترسوا البواخر العثمانية في الصحراء الليبية و تنقل الجنود و السلاح .... الحقيقة ان حكومة طرابلس لها موانئ كبرى تسيطر عليها و بامكان الاتراك ارسال بوارجهم و حاملات الطائرات الى هناك ، و اذا رغبوا في المواجهة المباشرة بامكانهم احتلال مطار معيتيقة الدولي في ساعات .

موش هذا المشكل و احنا توانسة نعرفوا خنار بعضنا لكن ان يتابع التحاليل الحلزونية اشقاء أجانب الليلة فقد يصابوا بالاغماء من كثرة الضحك ... اردوغان يخدم مصالح بلده و سواء كان دكتاتورا او ديمقراطيا فذلك شأن الشعب التركي و نعرف ان ليبيا تشتغل بها عشرات الشركات التركية ، يعني الدول المتصارعة هناك تدافع عن مصالحها ،، و دخول فرنسا و الامارات و السيسي و المرتزقة الأجانب الداعمين لحفتر ليس من اجل عيون الشعب الليبي .. لا اعلم مضمون الاتفاق بين الرئيسين قيس سعيد و اردوغان ،، و اعتقد ان موقف قيس سعيد لا يختلف عن موقف الباجي رحمه الله .

تناسى الجميع خبر مهم لأنه لا يصنع البوز : تركيا وافقت اليوم على شراء كميات كبيرة من زيت الزيتون التونسي .

مع ذلك ،، ربي يستر الليلة 😉"

- سخر المحلل السياسي بولبابه سالم في تدوينة على صفحته في الفيسبوك من بعض تعليقات بعض المحللين المصابين بفوبيا اردوغان و الذي يخدمون اجندات خارجية لها علاقة بالصراع السياسي الداخلي ،، و قال ان هؤلاء تحدثوا عن انفاق لنقل السلاح التركي بين تطاوين و الزنتان لدعم طرابلس ، كما اشاعوا سابقا قصة السفن التركية التي ترسوا في ميناء الزنتان الصحراوي ، و الحال أن حكومة طرابلس تسيطر على موانئ ضخمة يمكن ان ترسوا فيها البوارج و حاملات الطائرات التركية ، كما يستطيع سلاح الحو التركي احتلال مطار معيتيقة الدولي خلال ساعات ،،، و اضاف ان زيارة اردوغان الى تونس لها علاقة بالملف الليبي و تدخل كل من تركيا و الامارات و فرنسا ومصر و ايطاليا هو للحفاظ على مصالحهم مشيرا الى تواجد عشرات الشركات التركية العاملة في ليبيا ،، كما أشار الى خبر مهم وهو استعداء تركيا اليوم لشراء كميات كبيرة من الزيت الزيتون التونسي .و كتب بولبابه سالم :