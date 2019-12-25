Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - A Gadan Alkak  

عبد اللطيف العلوي ينتفض في وجه خالد الكريشي: أنت فارغ ومفلس ولا تعرف سوى الكذب عالتوانسة

Mercredi 25 Decembre 2019

Mercredi 25 Decembre 2019
باب نات - نشبت مشادة كلامية بين القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي والقيادي في حركة الشعب خالد الكريشي الذي برر تراجع حزبه عن المشاركة في الحكومة بعدم استجابة رئيس الحكومة المكلف ل3 نقاط طالب بها حزبه.

وأوضح الكريشي ان هذه النقاط تتعلق بوضعية البنك المركزي وملف التفويت في المؤسسات العمومية والاتفاقيات التي اضرت بالاقتصاد الوطني حسب تعبيره مضيفا بأن هناك فشلا واضحا في تشكيل الحكومة.


وكذّب العلوي تصريحات الكريشي مؤكدا ان النقاط الثلاثة التي يتحدث عنها تم اضافتها وانتفض في وجهه قائلا "يزي مالكذب ومن مغالطة التوانسة فأنا كنت شاهدا وهناك شهود اخرين هم جوهر بن مبارك وحبيب بوعجيلة".

فرد الكريشي على العلوي قائلا " أنت ناطق باسم النهضة" فعقب العلوي مستنكرا "أنت فارغ ومفلس وليس لديك سوى هذه الكليشيات ولا تعرف سوى الكذب ومغالطة التونسيين" وأضاف صارخا في وجهه " أنتم اضعتم على تونس فرصة تاريخية حتى تتشكل حكومة من الصف الثوري".

  
  
     
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 194983

Franchise  (Tunisia)  |Mercredi 25 Decembre 2019 à 15h 29m |           
Un niveau de discussion très bas et vulgaire de ce Abdelatif. En effet l'insolence et l'agressivité sont les armes des faibles qui sont à court d'arguments.

Tomjerry  (Tunisia)  |Mercredi 25 Decembre 2019 à 15h 16m |           
فديت منكم ومن كلامكم وطراهاتكم وشعوذاتكم الناس الكل. ، الكل يعني الكل

رحمك الله يابن الخطاب



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