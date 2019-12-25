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بلدية تونس: تنفيذ مشاريع القرب بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مناطق مدينة تونس خلال 2020

Mercredi 25 Decembre 2019

Mercredi 25 Decembre 2019
باب نات - نظمت بلدية تونس امس الثلاثاء الجلسة العامة الثانية للمخطط الاستثماري التشاركي لسنة 2020 بحضور أعضاء المجلس البلدي والمواطنين وممثلي المجتمع المدني وبرئاسة سعاد عبد الرحيم رئيسة البلدية وشيخة المدينة.

وأكدت سعاد بن عبد الرحيم في مستهل كلمتها ان المشاريع البلدية التي وقع اقتراحها من قبل المواطنين في سنة 2018 انطلقت ولأول مرة في تاريخ البلدية في سنة 2019 نتيجة حرص المجلس البلدي على حث الادارة على تقليص الآجال وتسريع الاجراءات لإحكام تنفيذ مقترحات مواطني الجهة ومشاريعهم واحتراما لتعهدات البلدية وحرصها على العمل في اطار من التشاركية والشفافية مع المواطنين ومكونات المجتمع المدني.


وأضافت شيخة المدينة ان المجلس البلدي حرص على الاستجابة لمقترحات المواطنين خلال مختلف جلسات مناطق، وعلى اعطاء مشاريع القرب الاولية المطلقة في مجمل المشاريع المبرمجة لسنة 2020.

ومن جهتها افادت حفيظة بالخير الكاتبة العامة لبلدية تونس انه تم تخصيص اعتمادات بقيمة 10 مليون دينار لمشاريع القرب الموزعة على 15 دائرة بلدية وفق مؤشر التنمية، مؤكدة على ان هذه المشاريع تشمل اساسا مجالات التنوير العمومي والطرقات والمناطق الخضراء.

وأوضحت بالخير ان الاعتمادات الجملية المخصصة لبرنامج الاستثمار السنوي تقدر بـ20 مليون دينار تم توزيعها على المشاريع الادارية والمشاريع المهيكلة ومشاريع القرب.

ولدى تناولهم الكلمة شدد اغلب المواطنين من المتدخلين على مزيد تحسين منظومتي رفع الفضلات وتصريف المياه، وإيجاد حل لظاهرة الكلاب السائبة، وتفعيل ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة الى عدد من المقترحات المتعلقة بالبناءات القديمة وتهيئة بعض الاحياء الشعبية التابعة لمدينة تونس.

  
  
     
  

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