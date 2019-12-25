مراقبة السيارات الإدارية قلّصت نسبة المخالفات من 7.3 في 2016 إلى 3.4 في 2019

Mercredi 25 Decembre 2019
باب نات - أكد رضوان عيّارة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤخرا في لقاء صحفي على أن عمل الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق بصفة مكثفة منذ أكثر من ثلاث سنوات ساهم في تراجع نسبة المخالفات من 7.3 في 2016 إلى 3.4 في 2019 حيث تم مراقبة 101.296 سيارة إدارية.
ودعا الوزير في نفس السياق إلى ضرورة تدعيم مسار عمل مختلف الأسلاك المختصة في مراقبة السيارات الإدارية بهدف مزيد تقليص المخالفات والتي تدخل في صلب المهام الموكولة للوزارة في الفترة القادمة.
جدير بالذكر أن الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق يقرّ خطايا مالية ضدّ المخالفين لتراتيب استعمال السيارات الإدارية بالإضافة إلى إحالة محاضر المخالفات إلى الهياكل المتصرفة في السيارات الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضدهم.
ودعا الوزير في نفس السياق إلى ضرورة تدعيم مسار عمل مختلف الأسلاك المختصة في مراقبة السيارات الإدارية بهدف مزيد تقليص المخالفات والتي تدخل في صلب المهام الموكولة للوزارة في الفترة القادمة.
جدير بالذكر أن الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق يقرّ خطايا مالية ضدّ المخالفين لتراتيب استعمال السيارات الإدارية بالإضافة إلى إحالة محاضر المخالفات إلى الهياكل المتصرفة في السيارات الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضدهم.
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Par:Chebbonatome (Tunisia )
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