Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Maw3ood  

بعد تدهور نسب المشاهدة .... علاء الشابي يستنجد ب ''عبد الله ڤش'' ويثير انتقادات واسعة

Mercredi 25 Decembre 2019

Mercredi 25 Decembre 2019
باب نات - استضاف الاعلامي علاء الشابي في حلقة برنامجه عندي ما نقلك التي تُبث ليلة الجمعة 25 ديسمبر، مومسا من ماخور عبد الله قش وذلك بحضور النائبة السابقة بشري بالحاج حميدة.

وستتحدث ضيفة علاء الشابي عن تجربتها في البغاء القانوني تحت اشراف وزارة الداخلية في ماخور عبد الله قش وتجربتها أيضا في البغاء السري بعد مغادرتها الماخور حيث أكدت أنها لا تشعر أبدا بالندم على ما قامت به بل أبدت حزنها بسبب تعب جسدها قائلة " ما ندمتش أما بدني تعب".


وقد أثار "برومو" البرنامج حملة انتقادات واسعة لعلاء الشابي واتهموه باثارة البوز بعد تدهور نسب مشاهدة برنامجه فيما اتهمه اخرون بالسعي لتبييض البغاء والمومسات معتبرين أنه من غير المعقول بث مضامين اعلامية مشابهة في وقت الذروة.

وعلق بعض النشطاء بالقول" واحد ما عاد يجم يتفرج في شي مع دارهم" فيما علق اخرون بالقول " واحد يحل التلفزة يلقى كارتي دخل للدار، يا والله أحوال".



  
  
     
  

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