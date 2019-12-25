القرقوري: عجالي بسكلات التيار تفشّو ورجعونا بالتوالي وكل حزب وشيطانو في جيبو

Mercredi 25 Decembre 2019
باب نات - قال مقدم برنامج ضد التيار الذي يبث على قناة الزيتونة ان خيبة الامل من من فشل مشاورات تشكيل الحكومة يتحمل مسؤوليتها الجميع بعد ان كنا قاب قوسين أو أدنى من إعلانها.
واضاف القرقوري " بعد الكر والفر والمشاورات الماراتونية عدنا إلى نقطة الصفر بسبب حسابات بعض الأحزاب.
وتابع القرقوري " للاسف عجالي بسكلات التيار تفشو ورجعنا بالتوالي وظهر كل حزب وشيطانو في جيبو.
واضاف القرقوري " بعد الكر والفر والمشاورات الماراتونية عدنا إلى نقطة الصفر بسبب حسابات بعض الأحزاب.
وتابع القرقوري " للاسف عجالي بسكلات التيار تفشو ورجعنا بالتوالي وظهر كل حزب وشيطانو في جيبو.
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Par:SOS12 (Tunisia )
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