Radio Babnet Tunisie On Air: Saber - Khay Khay  

القرقوري: عجالي بسكلات التيار تفشّو ورجعونا بالتوالي وكل حزب وشيطانو في جيبو

Mercredi 25 Decembre 2019

Mercredi 25 Decembre 2019
باب نات - قال مقدم برنامج ضد التيار الذي يبث على قناة الزيتونة ان خيبة الامل من من فشل مشاورات تشكيل الحكومة يتحمل مسؤوليتها الجميع بعد ان كنا قاب قوسين أو أدنى من إعلانها.
واضاف القرقوري " بعد الكر والفر والمشاورات الماراتونية عدنا إلى نقطة الصفر بسبب حسابات بعض الأحزاب.
وتابع القرقوري " للاسف عجالي بسكلات التيار تفشو ورجعنا بالتوالي وظهر كل حزب وشيطانو في جيبو.



  
  
     
  

rtt-c0e6a1b0a80690b3543a1933ba13e977-2019-12-25 08:27:58






0 de 0 commentaires pour l'article 194964



En continu

دخول الليالي البيض

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 | 28 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:43 17:11 14:51 12:26 07:30 05:57
14°
 20° % 58 :الرطــوبة
تونــس 13°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
20°-1319°-1317°-1315°-1115°-9
  • Avoirs en devises
    18848,1

  • (24 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,14272 DT        1$ =2,83027 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 dec)   292,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1577263530|194964 1624|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires