يوسف الصديق: قناة الحوار مهنيا دون المستوى وهي تنتصر لشق معيّن

Mardi 24 Decembre 2019
باب نات - قال المفكر يوسف الصديق في مداخلته عبر امواج اذاعة "ifm ان قناة الحوار التونسي لم تكن في المستوى من حيث المهنية مضيفا " ظهر انها تنتصر لشق على شق اخر.
واضاف يوسف الصديق " صحيح ان لقناة الحوار التونسي خطها التحريري لكن الموضوعية لازمة في بعض التفاصيل وخاصة في تناولها للاحزاب المختلفة.
وتابع الصدق " مهنيا قناة التاسعة افضل من قناة الحوار التونسي وشخصيا افضل قناة الحرة الاميركية.
واضاف يوسف الصديق " صحيح ان لقناة الحوار التونسي خطها التحريري لكن الموضوعية لازمة في بعض التفاصيل وخاصة في تناولها للاحزاب المختلفة.
وتابع الصدق " مهنيا قناة التاسعة افضل من قناة الحوار التونسي وشخصيا افضل قناة الحرة الاميركية.
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Par:RIADH (France )
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