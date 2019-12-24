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يوسف الصديق: قناة الحوار مهنيا دون المستوى وهي تنتصر لشق معيّن

Mardi 24 Decembre 2019

Mardi 24 Decembre 2019
باب نات - قال المفكر يوسف الصديق في مداخلته عبر امواج اذاعة "ifm ان قناة الحوار التونسي لم تكن في المستوى من حيث المهنية مضيفا " ظهر انها تنتصر لشق على شق اخر.

واضاف يوسف الصديق " صحيح ان لقناة الحوار التونسي خطها التحريري لكن الموضوعية لازمة في بعض التفاصيل وخاصة في تناولها للاحزاب المختلفة.


وتابع الصدق " مهنيا قناة التاسعة افضل من قناة الحوار التونسي وشخصيا افضل قناة الحرة الاميركية.


  
  
     
  

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