المروج 2 - إلقاء القبض على من تعمّد قنص القطط

Mardi 24 Decembre 2019
باب نات - على إثر تداول فيديو مصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن تعمد شخص مجهول قنص القطط بجهة المروج الثاني.
تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود، بعد نصب كمين، من إلقاء القبض على المظنون فيه وحجز بندقية بالهواء المظغوط.
بالتحري معه، إعترف بقيامه بذلك مفيدا وأن ما أقدم عليه يعود لنقمته على القطط التي كانت تقتل طيور الحمام التي كان يُقوم على تربيتها.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، أذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود، بعد نصب كمين، من إلقاء القبض على المظنون فيه وحجز بندقية بالهواء المظغوط.
بالتحري معه، إعترف بقيامه بذلك مفيدا وأن ما أقدم عليه يعود لنقمته على القطط التي كانت تقتل طيور الحمام التي كان يُقوم على تربيتها.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، أذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
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Par:RIADH (France )
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