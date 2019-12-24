سفيان بالناصر: الغنوشي ''عَرْفْكُمْ'' و''الكابو'' في تونس

Mardi 24 Decembre 2019
باب نات - قال الدكتور في مجال الاقتصاد سفيان بالناصر في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي " عرف الجميع والكابو في تونس" وهو من يضع السياسات في البلاد
واضاف سفيان بالناصر " راشد الغنوشي منذ عهد الباجي قائد السبسي يتحكم في كل الحياة السياسية وهذا واقع وليس تجني...
من ناحية أخرى قال سفيان بالناصر أنه قادر على تولّي منصب رئيس الحكومة...
واضاف سفيان بالناصر " راشد الغنوشي منذ عهد الباجي قائد السبسي يتحكم في كل الحياة السياسية وهذا واقع وليس تجني...
من ناحية أخرى قال سفيان بالناصر أنه قادر على تولّي منصب رئيس الحكومة...
En continu
- Hier 22:38 التيار و الشعب و ورثة قفة خالتي مباركة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:43
|17:10
|14:50
|12:26
|07:29
|05:56
|
16°
|15°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|15°-14
|20°-13
|19°-12
|16°-11
|16°-11
Follow @babnet_Tunisie
( 97 892) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 73 140) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 71 470) ليلة رعب عاشها 3 ألاف مسافر على ب
( 54 499) الامين البوعزيزي: لو تعرفون سبب ال
( 54 341) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 53 332) الفنان صلاح مصباح يدخل القفص الذه
( 50 612) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 872) تسرّيب مكالمة هاتفية بين سامي ال
( 44 837) فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل م
( 44 792) ليلة سقوط ''التيار'' بشعار ''ناس ل
( 43 681) جوهر بن مبارك: جنّ جنونهم ان يتولى
( 42 789) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 41 925) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 966) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 910) سامية عبو للغنوشي: دخلت عالم الجر
( 38 645) عبد اللطيف العلوي: نعتذر للحمقى وا
( 38 280) قيس سعيد: ملتزم بتحمل المسؤولية
( 36 773) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 36 539) مريم الدباغ تهاجم عربية بن حمادي ب
( 36 310) عماد الدايمي: الشاهد يستعد للقيام
Par:RIADH (France )
Sur:''اللي تعداّ ماعادش يرجع''... هكذا أجهض الغنوشي مخطّط يوسف الشاهد و ترويكا ''حكومة الرئيس''