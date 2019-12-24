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سفيان بالناصر: الغنوشي ''عَرْفْكُمْ'' و''الكابو'' في تونس

Mardi 24 Decembre 2019

Mardi 24 Decembre 2019
باب نات - قال الدكتور في مجال الاقتصاد سفيان بالناصر في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي " عرف الجميع والكابو في تونس" وهو من يضع السياسات في البلاد
واضاف سفيان بالناصر " راشد الغنوشي منذ عهد الباجي قائد السبسي يتحكم في كل الحياة السياسية وهذا واقع وليس تجني...
من ناحية أخرى قال سفيان بالناصر أنه قادر على تولّي منصب رئيس الحكومة...







  
  
     
  

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