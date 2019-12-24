أعضاء من مكتب حزب صوت الفلاحين بجندوبة يسحبون الثقة من فيصل التبيني

Mardi 24 Decembre 2019
أعلن عدد من أعضاء المكتب الجهوي لحزب صوت الفلاحين بجندوبة في بيان سحب ثقتهم من رئيس الحزب فيصل التبيني بسبب عدم امتثاله لمطلبهم بتشكيل مكتب تنفيذي وعقد مؤتمر وطني، منددين باستخدامه لما وصفوها بالخطابات الشعبوية باسم الحزب مطالبين بعقد اجتماع طارئ للحزب في مقره في جندوبة و ملوحين في خطوة تصعيدية باللجوء إلى المحكمة الادارية وفق اذاعة موزاييك .
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Par:RIADH (France )
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