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إصدار ثلاثة طوابع بريدية حول موضوع ''البابوات الأفارقة الثلاثة''

Mardi 24 Decembre 2019

Mardi 24 Decembre 2019
باب نات - يصدر البريد التـونسي يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 ثلاثة طوابع بريدية للتعريف بالبابوات الأفارقة الثلاثة وهم البابا فيكتور الأول والبابا ملتيادس والبابا جيلاسيوس الأول ذوي الأصول الإفريقية والتونسية وذلك تكريسا لمبادئ وقيم التسامح والانفتاح والحوار بين الأديان الذي عرفت به تونس على مرّ العصور، وما تميّزت به بلادنا على امتداد تاريخها الطويل الذي يزيد على ثلاثة آلاف سنة من إسهامات ثقافية وحضارية تركت بصماتها في مختلف الحضارات المتعاقبة.

وبمناسبة هذا الإصدار، يضع البريد التونسي على ذمّة هواة جمع الطوابع البريدية ختما إضافيا خاصا تمّ إنجازه ولأوّل مرّة بالتعاون مع بـــريد الفاتيكـان (La Poste Vaticane) يستعمل لختم ظرف اليوم الأوّل للإصدار.


تعرض هذه الطوابع البريدية والمنتوجات المتصلة بها للبيع ابتداء من يــوم 25 ديسمبر 2019 بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤها عن بعد عبر الأنترنات باستعمال مـختلف وســائل الـــدفع الالكتروني مــن خــلال النفـاذ إلــى مـوقع www.e-stamps.poste.tn .

  
  
     
  

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