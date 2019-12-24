عبد اللطيف العلوي: ائتلاف الكرامة يدعم قرار الجملي... لكن بشرط

Mardi 24 Decembre 2019



باب نات





Credits Shems FM

- أكد اليوم الثلاثاء، ائتلاف الكرامة دعمه قرار رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة وفق ما صرح به لإذاعة شمس آف آم، النائب عن الائتلاف عبد اللطيف العلوي.وأوضح عبد اللطيف العلوي أن الائتلاف يدعم القرار بشرط أن تكون حكومة كفاءات حقيقية مستقلة وليست مغشوشة أو مجرد غطاء لتمرير خيارات أخرى ربما تتحرج حركة النهضة من التحالف معها علنا مثل قلب تونس ومكونات أخرى.وتابع العلوي أن ائتلاف الكرامة سينظر في مكونات الحكومة شخصية بشخصية وإذا توفرت فيها شروط المصداقية والاستقلالية الحقيقية فإن الكتلة لن تقف حجرة عثرة أمام مصلحة البلاد وفق تعبيره.