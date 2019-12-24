عبد اللطيف المكي: انني كافر، كافر بحكومة التكنوقراط

Mardi 24 Decembre 2019
باب نات - عبّر الثلاثاء 24 ديسمبر، القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي عن رفضه لقرار المكتب التنفيذي لحركة النهضة وإعلان رئيس لحكومة المكلف الاتجاه إلى تشكيل حكومة تكنوقراط.
وبرّر المكي رفضه حكومة التكنوقراط ب4 أسباب وقال " إنني كافر كافر، بحكومة التكنوقراط لأسباب عديدة أولها ان مشكلات البلاد تتطلب خيارات سياسية وثانيها لن تكون محتضنة شعبيا بصورة حقيقية وثالثها ان الأحزاب التي أعطتها الثقة يسهل ان تتنصل منها في كل مرحلة ورابعها أنها ستتوجه الى الحلول المُملاة فهي أسهلها دون تعديل ولا تغيير.
ودعا المكي إلى مراجعة هذا الخيار قائلا " أعتبر أن الفرصة لا تزال قائمة لو استخلصنا الدروس مما جرى و ألا نهرول للحلول السهلة التي لن تذهب بعيدا في الزمن أو النتائج لأننا تقريبا جربناها بطرق وعناوين مختلفة سابقا".
وبرّر المكي رفضه حكومة التكنوقراط ب4 أسباب وقال " إنني كافر كافر، بحكومة التكنوقراط لأسباب عديدة أولها ان مشكلات البلاد تتطلب خيارات سياسية وثانيها لن تكون محتضنة شعبيا بصورة حقيقية وثالثها ان الأحزاب التي أعطتها الثقة يسهل ان تتنصل منها في كل مرحلة ورابعها أنها ستتوجه الى الحلول المُملاة فهي أسهلها دون تعديل ولا تغيير.
ودعا المكي إلى مراجعة هذا الخيار قائلا " أعتبر أن الفرصة لا تزال قائمة لو استخلصنا الدروس مما جرى و ألا نهرول للحلول السهلة التي لن تذهب بعيدا في الزمن أو النتائج لأننا تقريبا جربناها بطرق وعناوين مختلفة سابقا".
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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