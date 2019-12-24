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عبد اللطيف المكي: انني كافر، كافر بحكومة التكنوقراط

Mardi 24 Decembre 2019

Mardi 24 Decembre 2019
باب نات - عبّر الثلاثاء 24 ديسمبر، القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي عن رفضه لقرار المكتب التنفيذي لحركة النهضة وإعلان رئيس لحكومة المكلف الاتجاه إلى تشكيل حكومة تكنوقراط.

وبرّر المكي رفضه حكومة التكنوقراط ب4 أسباب وقال " إنني كافر كافر، بحكومة التكنوقراط لأسباب عديدة أولها ان مشكلات البلاد تتطلب خيارات سياسية وثانيها لن تكون محتضنة شعبيا بصورة حقيقية وثالثها ان الأحزاب التي أعطتها الثقة يسهل ان تتنصل منها في كل مرحلة ورابعها أنها ستتوجه الى الحلول المُملاة فهي أسهلها دون تعديل ولا تغيير.


ودعا المكي إلى مراجعة هذا الخيار قائلا " أعتبر أن الفرصة لا تزال قائمة لو استخلصنا الدروس مما جرى و ألا نهرول للحلول السهلة التي لن تذهب بعيدا في الزمن أو النتائج لأننا تقريبا جربناها بطرق وعناوين مختلفة سابقا".


  
  
     
  

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3 de 3 commentaires pour l'article 194934

Mandhouj  (France)  |Mardi 24 Decembre 2019 à 18h 30m |           
حكومات التكنوقراط التي جربناها كانت مفخخة ... فالذين ترأوسها أو كانوا فاعلين اساسيين فيها، كان جلهم من البورجوازية التونسية التي كانت تبيض في وجه النظام الباءد ، في الخارج . زد على ذلك أغلبهم وضف تواجده في تلك الحكومات، و اسسوا احزابا . ياسين ابراهيم، مهدي جمعة .

اليوم نحن أمام وضع مغاير .
اليوم هل يمكن خلق حزام سياسي حزبي، يشكل أغلابية برلمانية ؟ إذا نتفق على محاربة الفساد بطريقة ذكية ، و بضرورة اصلاحات جوهرية للمنظومات العمومية ، مع التجرد للوطن، ممكن جداً ، و بدون حزب الشاهد و التيار الديمقراطي و حركة الشعب .

هذا كلام قد لا يفهمه الكثير.

حكومة تكنوقراط ، في حالة اليوم، ببرنامج يحمل اولاويات الحزب الأول و بعض الأحزاب الأخرى، ممكن أيضاً ، و ستجد أغلابية برلمانية، تفوق 108 ناءب بقليل .

الأمر ليس بيدي حتى أكتب أكثر من الذي كتبت. لكن قفزة وعي ، و ستسير الأمور بطريقة أحسن بكثير من أيام حكومة الشاهد.

Essoltan  (France)  |Mardi 24 Decembre 2019 à 18h 10m |           
يا شبه سياسي ، من كفر فليس منا ...

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mardi 24 Decembre 2019 à 17h 56m |           
المجتمع التونسي و خاصة السياسيين في حاجة أكيدة و عاجلة لتوعية وطنية شعبية شاملة

" كلكم مسؤولون على ما يحدث "سقوطكم مثل قيمة 💰 الدينار

قف ⛔️ أنت 👈 ⛔️ 👉 و أنت 👈 ⛔️ 👉 و أنت

ماذا قدمتم للبلاد ⚒ حتى تلومــــــــــــــــــون الآخريــــــــــــن



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