رئيس الجمهورية يستقبل رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي

Mardi 24 Decembre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رفقة وفد رفيع المستوى.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, كان اللقاء مناسبة تم خلالها إهداء درع البرلمان العربي لرئيس الدولة وتقديم التهاني له بالثقة التي يحظى بها لدى التونسيين وبانتخابه رئيسا للجمهورية، والتنويه بمواقفه الداعمة للقضايا العربية.وصرّح الدكتور مشعل بن فهم السلمي أنّه قدم لرئيس الجمهورية لمحة عن القضايا الأساسية التي يشتغل عليها البرلمان في الفترة الحالية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والتطرف في المجتمعات العربية.وأضاف أن اللقاء تطرق أيضا إلى أحد أبرز نقاط جدول أعمال البرلمان العربي وهو ملف تطوير التشريعات والقوانين العربية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي في ما يتعلق بالنقل والتجارة البينيّة والاستثمارات وغيرها.كما مثّلت وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي أحد محاور الاهتمام خلال هذا اللقاء. وأفاد الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن البرلمان العربي سيدعو وزراء التربية لمناقشة مضمون هذه الوثيقة بهدف تطوير التعليم في العالم العربي.وأطلع رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له، رئيس الجمهورية، على ما يقوم به البرلمان من مجهودات في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية وكذلك قانون المحافظة على الآثار خاصة في الدول التي تشهد نزاعات.وجرى اللقاء بحضور النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي.