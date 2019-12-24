زياد الهاني للنقابات الأمنية: من أنتم !؟ شنيّة قلة الحياء هاذي!؟

Mardi 24 Decembre 2019



باب نات

- استنكر الإثنين 23 ديسمبر الاعلامي زياد الهاني، ردّة فعل النقابات الأمنية على المقترح الذي تم تداوله مؤخرا في اطار مشاورات تشكيل الحكومة بخصوص الحاق الشرطة العدلية بوزارة العدل.وأشار الهاني الي أن هذا المقترح قديم ولديه وجاهته وفرصة ان يفتح حوار وطني حوله وتساءل مستنكرا "لكن تجيك نقابة أمنية تقلك ترفض، من أنتم!؟ شنية قلة الحياء هذي!؟"، داعيا الي اصدار قانون يضبط عمل هذه النقابات.واعتبر ان هذه النقابات موجودة لحماية منظوريها وضمان حقوقهم لكن لا يحق لها التدخل في الخيارات الأمنية الاستراتيجية للدولة حسب تعبيره مضيفا بان هناك أساليب محترمة لتقديم وجهات النظر وليس بأساليب الاستقواء على الدولة.