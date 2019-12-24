في حي الزهور 2 خباز ينتحر حرقا واصابة ابنته ..والاهالي يتصدون للوحدات الأمنية

Mardi 24 Decembre 2019
باب نات - قام ليلة أمس خباز بسكب البنزين على جسده واضرم النار في جسده مما أدى الى احتراقه بالكامل واصابة ابنته بحروق طفيفة واختناق.
وقد حاول أعوان منطقة الامن الوطني بالسيجومي معاينة منزل الصحية الا ان بعض الاهالي تصدوا لهم ومنعوهم من ذلك.
ووفق ما اكده مصدر مطلع لباب نات فان الهالك اقدم على الانتحار حرقا بسبب عدم تمكينه من تحويل مخبزته الى مقهى ولا تزال الابحاث جارية ...
وقد حاول أعوان منطقة الامن الوطني بالسيجومي معاينة منزل الصحية الا ان بعض الاهالي تصدوا لهم ومنعوهم من ذلك.
ووفق ما اكده مصدر مطلع لباب نات فان الهالك اقدم على الانتحار حرقا بسبب عدم تمكينه من تحويل مخبزته الى مقهى ولا تزال الابحاث جارية ...
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Par:bensa94 (France )
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