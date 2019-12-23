Lundi 23 Decembre 2019



باب نات

- قال النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلة على قناة حنبعل ان رفض كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب المشاركة في السلطة يشير الى عركة " السبعينات".واضاف سيف الدين مخلوف " الاحزاب المنسحبة لو اعطوهم رئاسة الحكومة لرفضوا المشاركة في السلطة.وتابع سيف الدين مخلوف " اليوم يظهر ان رئيس الحكومة قد سقط من الحكومة الثورية الى حكومة ثورية مزينة ببعض وجوه النظام السابق ثم حكومة تتوافق قسريا مع بعض الفاسدين.وتابع مخلوف " النهضة قامت بتكتيك وهو اعطاء كل الرافضين كل ما يطالبونه لنكتشف ان تلك الاطراف لا تريد ان تحكم وتماطل.