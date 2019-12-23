بعد إشاعة القاروص التي طاردت المرزوقي، إشاعة حزب التحرير تطارد قيس سعيّد ؟؟

Lundi 23 Decembre 2019
باب نات - تداولت الاثنين 23 ديسمبر عدد من صفحات الفايسبوك والمواقع الالكترونية صورة زعمت من خلالها أن الناطق الرسمي السابق باسم حزب التحرير رضا بلحاج حاضر في اجتماع لأعضاء ديوان رئيس الجمهورية بعدد من زعماء القبائل الليبية.
وأكّدت هذه الصفحات والمواقع أن من يظهر في الصورة رفقة زعماء القبائل الليبية هم عبد الرؤوف بالطبيب الوزير المستشار لرئيس الجمهورية وطارق بالطيب مدير الديوان الرئاسي ومدير التشريفات طارق الحناشي رفقة رئيس حزب التحرير رضا بلحاج.
وقد فتح ذلك المجال لتشويه رئيس الجمهورية قيس سعيّد والحديث عن علاقة مزعومة بحزب التحرير ورضا بالحاج...
اقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يجتمع بممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية
يذكر أنه وخلال الحملة الانتخابية سعى أنصار منافس قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية إلى تشويه سعيّد بالحديث بالتركيز على صورة يتيمة جمعته برضا بالحاج واعتبروها حجّة وبرهانا قاطعا على أن سعيّد مدعوم من حزب التحرير ويسعي لتنفيذ برنامج هذا الأخير.
وأكّدت هذه الصفحات والمواقع أن من يظهر في الصورة رفقة زعماء القبائل الليبية هم عبد الرؤوف بالطبيب الوزير المستشار لرئيس الجمهورية وطارق بالطيب مدير الديوان الرئاسي ومدير التشريفات طارق الحناشي رفقة رئيس حزب التحرير رضا بلحاج.
وقد فتح ذلك المجال لتشويه رئيس الجمهورية قيس سعيّد والحديث عن علاقة مزعومة بحزب التحرير ورضا بالحاج...
اقرأ أيضا: رئيس الجمهورية يجتمع بممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية
يذكر أنه وخلال الحملة الانتخابية سعى أنصار منافس قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية إلى تشويه سعيّد بالحديث بالتركيز على صورة يتيمة جمعته برضا بالحاج واعتبروها حجّة وبرهانا قاطعا على أن سعيّد مدعوم من حزب التحرير ويسعي لتنفيذ برنامج هذا الأخير.
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Par:Jraidawalasfour (Netherlands )
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