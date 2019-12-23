امام إحدى الفضاءات التجارية بحدائق قرطاج .. عصابة اجرامية تنفذ براكاج لامرأة حامل وتسلبها ..

Lundi 23 Decembre 2019



باب نات

- تمكن اول أمس اعوان مركز الأمن الوطني بحدائق قرطاج أثر نصبهم لكمين محكم من اماطة اللثام عن تعرض إمرأة حامل للسلب خلال تواجدها امام إحدى الفضاءات التجارية من قبل عصابة اجرامية حيث هددوها باسلحة بيضاء وافتكوا منها هاتفها الجوال ولاذوا بالفرار ...وبالتحري مع الجناة تبين انهم مفتش عنهم ومورطون في عدة قضايا سلب مماثلة وسطو على المنازل ..وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على القضاء ..