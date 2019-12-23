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في قضية فساد مالي في صفقة لحماية الشريط الساحلي حلق الوادي قمرت ..محاكمة خبير عالمي في حماية الاشرطة الساحلية وابن شقيق ليلى بن علي

Lundi 23 Decembre 2019

Lundi 23 Decembre 2019
باب نات - مثل صباح اليوم الاثنين في حالة سراح امام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة خبير عالمي في حماية الاشرطة الساحلية وجهت له تهمة المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره على خلفية شكاية رفعت عليه وعلى معز الطرابلسي ابن شقيق ليلى بن علي أثر اتهامهما لارتكاب تجاوزات وفساد مالي خلال القيام بمشروع خاص بحماية وتهيئة الشريط الساحلي حلق الوادي قمرت رواد بتمويل من السعودية .

وكشفت الابحاث انه تم اسناد المشروع عن طريق المحاباة لمعز الطرايلسي الذي استغل صفته وتلاعب بعدة مليارات واستولى عليها لحسابه الخاص .


باستنطاق الخبير المتهم في القضية انكر ما نسب إليه وبين انه كان مجرد موظف في المشروع نافيا حصوله علي أي امتيازات مالية من ذلك المشروع موضحا انه لم يتحصل على أي فائدة من المشروع وانه لا علاقة له بصاحبه معز الطرابلسي


ورافع عنه محاميه وبين ان منوبه لا يملك سيارات أو منزل أو له حسابات مالية باسمه أو باسم ابنائه مشيرا الى انه عمل في المشروع المذكور والتابع لوكالة حماية الشريط الساحلي كخبير مختص في حماية الاشرطة الساحلية موضحا ان منوبه واثر الثورة رفع شكاية في الغرض للكشف عن تلك التجاوزات طالبا الحكم عليه بعدم سماع الدعوى .

المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.

هذا واحيل معز الطرابلسي ابن شقيق ليلى الطرابلسي المتهم في قضية الحال بحالة فرار.

  
  
     
  

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