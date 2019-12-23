برهان بسيس: فيما انشغل الجميع بالحكومة إيران تعيّن في تونس سفيرها السابق بلبنان وسوريا أيام الحرب

Lundi 23 Decembre 2019
باب نات - حذّر الأحد 22 ديسمبر، كرونيكور قناة التاسعة برهان بسيس مما وصفها الرهانات الجيو استراتيجية في تونس وذلك بعد تعيين ايران فيرها الجديد بتونس.
وقال بسيس "فيما انشغل الجميع اليوم بالقصة الظريفة لتشكيل الحكومة..... غاب عنهم الحدث الأبرز، مرحبا بسعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد في تونس السيد محمد رضا شيباني، سفير سابق لإيران بلبنان ايام حرب تموز... سفير إيران بدمشق خمس سنوات ايام حرب الكون الجهادي على نظام الرئيس بشار الأسد".
وقال بسيس "فيما انشغل الجميع اليوم بالقصة الظريفة لتشكيل الحكومة..... غاب عنهم الحدث الأبرز، مرحبا بسعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد في تونس السيد محمد رضا شيباني، سفير سابق لإيران بلبنان ايام حرب تموز... سفير إيران بدمشق خمس سنوات ايام حرب الكون الجهادي على نظام الرئيس بشار الأسد".
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Par:jamjam (Tunisia )
Sur:L’arbitrage international coûte trop cher à la Tunisie, qui ignore comment fonctionne ce système