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برهان بسيس: فيما انشغل الجميع بالحكومة إيران تعيّن في تونس سفيرها السابق بلبنان وسوريا أيام الحرب

Lundi 23 Decembre 2019

Lundi 23 Decembre 2019
باب نات - حذّر الأحد 22 ديسمبر، كرونيكور قناة التاسعة برهان بسيس مما وصفها الرهانات الجيو استراتيجية في تونس وذلك بعد تعيين ايران فيرها الجديد بتونس.

وقال بسيس "فيما انشغل الجميع اليوم بالقصة الظريفة لتشكيل الحكومة..... غاب عنهم الحدث الأبرز، مرحبا بسعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد في تونس السيد محمد رضا شيباني، سفير سابق لإيران بلبنان ايام حرب تموز... سفير إيران بدمشق خمس سنوات ايام حرب الكون الجهادي على نظام الرئيس بشار الأسد".




  
  
     
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 194839

Kamelwww  (France)  |Lundi 23 Decembre 2019 à 10h 19m |           

أنا شخصيا أخير سفير إيران على العبيط بسيس. شتان بين الثرى والثريا. الأول ثوري والثاني منبطح أمام سيده الدكتاتور... وكان يتبعه مثل الكلب الوفي لسيده.




Lechef  ()  |Lundi 23 Decembre 2019 à 09h 28m |           
Borhen fait partie de l'ancienne école, mais ses visions géo-politique sont souvent bonnes !



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