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المجلس الوطني لحركة الشعب يقرر عدم المشاركة في حكومة الجملي

Dimanche 22 Decembre 2019

Dimanche 22 Decembre 2019
باب نات - انعقد المجلس الوطني لحركة الشعب اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019 بالمقر المركزي للحركة، وبعد التداول في مسار التفاوض حول تشكيل الحكومة مع رئيس الحكومة المكلف، قرّر عدم المشاركة في الحكومة استنادا إلى:

- عدم جديّة مسار التفاوض.


- الامتناع عن الاستجابة إلى الحدّ الأدنى المطلوب من مقاربة حركة الشعب للحكم و ما تتطلبه المرحلة من خيارات اقتصادية و اجتماعية تحقق طموحات التونسيّات و التونسيّين وتؤمّن سيادة القرار الوطني.

- إصرار رئيس الحكومة المكلف على تعويم تركيبة الحكومة بالمستقلين مما يحول دون مساءلتها سياسيا.

- رفض رئيس الحكومة المكلف مقاربة حركة الشعب في خصوص:

1- عدم التفويت في المؤسّسات العمومية.

2- مراجعة استقلالية البنك المركزي.

3- مراجعة اتفاقيات الشراكة و العقود المخلة بمصالح الاقتصاد الوطني.

  
  
     
  

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