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يوسف الشاهد: شروط النجاح والمشاركة في الحكومة غير متوفرة

Dimanche 22 Decembre 2019

Dimanche 22 Decembre 2019
أكد رئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد في تصريح لاذاعة موزاييك، تمسك المجلس الوطني لحزبه بتكوين حكومة مصلحة وطنية معلنا عدم توفر شروط نجاحها والمشاركة فيها، كما حذّر من تداعيات تأخير تشكيل الحكومة معتبرا أن الجميع يتحمل المسؤولية.


وقال الشاهد "حاولنا إيجاد توافقات وقدمنا مصلحة الوطن على المصلحة الحزبية ولم تتوفر شروط النجاح والمشاركة في الحكومة وأمام تعثر المفاوضات والوضع الذي يمكن ان تكون فيه تداعيات خطيرة نجدد الدعوة إلى تكوين حكومة مصلحة وطنية مدعومة تنفذ إصلاحات سريعة تستجيب لتطلعات الشعب التونسي".


ودعا الأحزاب إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن معلنا استعداده لتسليم السلطة، ومتعهدا بمواصلة مهامه في تصريف الأعمال إلى آخر وقت. كما بين أنه قام بدور إيجابي مع التيار وحركة الشعب من أجل ''حلحلة المفاوضات'' خلال اليومين الماضيين، وحتى لا تتحول أزمة تشكيل الحكومة إلى أزمة سياسية وإلى تعطيل يمس مرافق حياة المواطنين.

المصدر موزاييك

  
  
     
  

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