Dimanche 22 Decembre 2019
باب نات - انطلق اجتماع عاجل للمكتب السياسي لحركة النهضة عصر اليوم الأحد للبحث عن سيناريوهات جديدة لتشكيل الحكومة بعد رفض احزاب التيار والشعب وتحيا تونس المشاركة في الحكومة.
وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، قال اليوم الاحد، أن " تونس سيكون لها حكومة جديدة خلال الأسبوع القادم".
وأضاف الجملي، في تصريح اعلامي بقصر الضيافة بقرطاج، أنه سيقدم موقفه من القرارات الرسمية الصادرة عن الأحزاب الأربع التي دعاها خلال الأيام الأخيرة لتكوين الائتلاف الحاكم (حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس)، وذلك في ندوة صحفية سيعقدها لاحقا.
وأشار الجملي بأنه أعد اكثر من ثلاث سيناريوهات بخصوص تكوين حكومته المقبلة، قائلا "من يقدم على تكوين حكومة عليه أن يضع كل الاحتمالات ويضع سيناريو أول وثان وثالث ورابع أيضا".
وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، قال اليوم الاحد، أن " تونس سيكون لها حكومة جديدة خلال الأسبوع القادم".
وأضاف الجملي، في تصريح اعلامي بقصر الضيافة بقرطاج، أنه سيقدم موقفه من القرارات الرسمية الصادرة عن الأحزاب الأربع التي دعاها خلال الأيام الأخيرة لتكوين الائتلاف الحاكم (حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس)، وذلك في ندوة صحفية سيعقدها لاحقا.
وأشار الجملي بأنه أعد اكثر من ثلاث سيناريوهات بخصوص تكوين حكومته المقبلة، قائلا "من يقدم على تكوين حكومة عليه أن يضع كل الاحتمالات ويضع سيناريو أول وثان وثالث ورابع أيضا".
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Par:karimyousef (France )
Sur: النهضة في إجتماع عاجل للبحث عن سيناريوهات جديدة لتشكيل الحكومة