Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Dalamna El Hob  

النهضة في إجتماع عاجل للبحث عن سيناريوهات جديدة لتشكيل الحكومة

Dimanche 22 Decembre 2019

Dimanche 22 Decembre 2019
باب نات - انطلق اجتماع عاجل للمكتب السياسي لحركة النهضة عصر اليوم الأحد للبحث عن سيناريوهات جديدة لتشكيل الحكومة بعد رفض احزاب التيار والشعب وتحيا تونس المشاركة في الحكومة.

وكان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، قال اليوم الاحد، أن " تونس سيكون لها حكومة جديدة خلال الأسبوع القادم".
وأضاف الجملي، في تصريح اعلامي بقصر الضيافة بقرطاج، أنه سيقدم موقفه من القرارات الرسمية الصادرة عن الأحزاب الأربع التي دعاها خلال الأيام الأخيرة لتكوين الائتلاف الحاكم (حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس)، وذلك في ندوة صحفية سيعقدها لاحقا.


وأشار الجملي بأنه أعد اكثر من ثلاث سيناريوهات بخصوص تكوين حكومته المقبلة، قائلا "من يقدم على تكوين حكومة عليه أن يضع كل الاحتمالات ويضع سيناريو أول وثان وثالث ورابع أيضا".

  
  
     
  

rtt-0000b2815cc3c2b56867cbbf4d36efa5-2019-12-22 15:27:36






2 de 2 commentaires pour l'article 194813

Karimyousef  (France)  |Dimanche 22 Decembre 2019 à 16h 07m |           
Le bureau politique du nahdha doit démissionner car il a eu tout faux dès le début.il doit assumer son échec.ils sont nuls.
Ghalb tounes avait plus de légitimité que n'importe autre parti,dans plusieurs circonscriptions il est arrivé en premier et malgré tout cela la nahdha courait derrière des partis dont les députés ne doivent leur élections qu'au scrutin proportionnel.

Karimyousef  (France)  |Dimanche 22 Decembre 2019 à 16h 00m |           
أفضل حل هو تكليف الشاهد و الاستغناء على الجملي الذي اثبت محدوديته.



En continu

الأحد 22 ديسمبر 2019 | 25 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:42 17:09 14:49 12:25 07:28 05:55
19°
 18° % 52 :الرطــوبة
تونــس 14°
12.3 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
18°-1417°-1417°-1419°-1316°-11
  • Avoirs en devises
    18925,8

  • (20 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,15465 DT        1$ =2,83466 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 dec)   713,8 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1577028059|194813 4993|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires