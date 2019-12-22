عبد الفتاح مورو يجري عملية جراحية بعد تعرضه لوعكة صحية

Dimanche 22 Decembre 2019
باب نات - أعلنت السبت21 ديسمبر، حركة النهضة عن خضوع القيادي بالحركة والرئيس السابق لمجلس النواب عبد الفتاح مورو لعملية جراحية كللت بالنجاح وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.
وعبرت الحركة وعدد من الشخصيات السياسية والنشطاء عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لمور.
وعبرت الحركة وعدد من الشخصيات السياسية والنشطاء عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لمور.
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Par:essoltan (France )
Sur:لماذا يصر الغنوشي على تشكيل حكومة موْقوتة ؟