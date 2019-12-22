عبد الفتاح مورو يجري عملية جراحية بعد تعرضه لوعكة صحية

Dimanche 22 Decembre 2019



باب نات

- أعلنت السبت21 ديسمبر، حركة النهضة عن خضوع القيادي بالحركة والرئيس السابق لمجلس النواب عبد الفتاح مورو لعملية جراحية كللت بالنجاح وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.وعبرت الحركة وعدد من الشخصيات السياسية والنشطاء عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لمور.