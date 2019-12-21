مخلوف: إئتلاف الكرامة لن يمنح الثقة لحكومة الجملي

Samedi 21 Decembre 2019



باب نات

- أعلن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تصريح لاذاعة موزاييك عقب لقائه مساء اليوم السبت 21 ديسمبر 2019، برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، إنّ كتلته لن تمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المرتقبة وأنّها ستكون في المعارضة البرلمانية البناءة، حسب تعبيره.وقال مخلوف إنّه أبلغ الجملي بهذا الموقف، معتبرا أنّ أطرافا حزبية وأخرى هندست لتقريب وجهات النظر، رفعت ''الفيتو'' على مشاركة ائتلاف الكرامة في الحكم، حسب قوله.وفي في تصريح لاذاعة شمس أف أم علّق مخلوف عن الاستقالات الأخيرة لعدد من نواب ائتلاف الكرامة، قائلا "هم احرار في اختياراتهم ".وأضاف قائلا "الائتلاف ليس حزبا ويضم مجموعة من المستقلين قد يختلفوا في الاراء والمواقف ولكن لا وجود لخلافات شخصية بين أعضائه." وأشار سيف الدين مخلوف إلى أن هذه الاستقالات لن تؤثر على الكتلة داخل البرلمان.وكان المكلف بتشكيل الحكومة، الحبيب الجملي، أكد مساء يوم السبت، إن اجتماعه مع ممثلي أربعة أحزاب، وهي "النهضة" و "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" و"تحيا تونس"، "حقق تقدما وإنه تم التوافق حول كل النقاط"، مرجحا الاعلان عن تشكيله حكومته خلال الاسبوع المقبل وتقديمها الى البرلمان.وأوضح الجملي، في تصريح إعلامي عقب اللقاء الذي تواصل نحو ثلاث ساعات في دار الضيافة بقرطاج، أن هذه الأحزاب ستراجع مؤسساتها يوم الأحد، على أن تقدم مرشحيها للمناصب الوزارية وسيرهم الذاتية يوم الاثنين المقبل خلال اجتماع ثان "سيخصص لتقديم المرشحين "، مشيرا الى أنه طلب أن يقدم كل حزب ثلاثة مرشحين للمنصب الواحد من بينهم مرشحة.