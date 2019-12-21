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سفير تونس لدى روسيا في حوار مع سبوتنيك : ألمانيا تجاهلت تونس في مؤتمر برلين حول ليبيا و روسيا محل اهتمام قيس سعيد

Samedi 21 Decembre 2019

Samedi 21 Decembre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت وكالة سبوتنيك الروسية حوارا مع السفير التونسي بموسكو طارق بن سالم تحت عنوان " روسيا وتونس تتعاونان لتسوية النزاع الليبي "

وقال بن سالم في حديث للوكالة "روسيا ستكون محل اهتمام الرئيس قيس سعيد و ستكون من البلدان التي سيطور العلاقات الاقتصادية معها دون شك، وأيضا العلاقات السياسية". وأضاف: "بتبادل أكثر للزيارات وأكثر قرب وأكثر تشاور فيما يخص المسائل الدولية وخصوصا أن تونس هي عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وروسيا هي عضو دائم فيه، فستكون روسيا من البلدان التي ستتعامل معها تونس للمساهمة في حل المشاكل الموجودة حاليا، وخاصة المسألة الليبية دون شك، التي هي تمس تونس عن قرب".
وتابع السفير"سنسعى دائما إلى تكثيف الزيارات وإلى خلق فرص لهذه الزيارات، وهناك اللجنة التونسية- الروسية المشتركة، التي تعقد كل سنة في شهر أفريل و شهر ماي، وهذه السنة ستكون في روسيا على مستوى وزراء التجارة".


وأشار بن سالم، إلى عدم دعوة تونس لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا، موضحا أن روسيا تدعم مشاركتها في كل المسارات، التي تخص ليبيا.

وأكد السفير، مجيبا عن سؤال فيما، إذا تمت دعوة تونس إلى مؤتمر برلين حول ليبيا: "لم يتم توجيه دعوة إلى تونس، وتونس عبرت عن عدم رضاها عن عدم توجيه دعوة لها، ونحن تكلمنا مع الأخوة في روسيا حول هذه المسالة، وكانت روسيا من أول البلدان الداعمة لإشراك تونس في كل المسارات التي تهم ليبيا، ومع أن ليبيا وتونس هما بلدان ولكن شعب واحد في بلدين ولا يمكن أن تحكي عن ليبيا من دون وجود تونس".

وأضاف بن سالم "إن الأمور غير واضحة الآن، نحن بالنسبة لنا عدم مشاركتنا في برلين هي نقطة سوداء عبرنا عنها للمنظمين الألمان وشركاء تونس الدوليين والإقليمين حول هذه المسألة".

  
  
     
  

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