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عدم سماع الدعوى في حق مواطن اجبره الإرهابيين على الصعود معهم للجبل لتدريبه وتسليحه

Samedi 21 Decembre 2019

Samedi 21 Decembre 2019
باب نات - اصدرت أول امس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بعدم سماع الدعوى وترك السبيل في حق مواطن كان قد مثل امام انظارها في حالة إيقاف على خلفية تقديمه للمؤونة لعناصر جند الخلافة الارهابي ثم الصعود معهم لجبل المغيلة للتدرب وحمل السلاح والقيام بعمليات ارهابية معهم .


وقد كشفت الابحاث والتحريات الأمنية ان المواطن المذكور قد تم اجباره من قبل الإرهابيين الذين هددوه بتصفيته وتصفية عائلته المقيمة في منزلهم المحاذي لجبل المغيلة ...


كما اتضح انه صعد مكرها وانه لما سمحت له الفرصة فرّ منهم واتصل بالامن وسلم نفسه .


كما تبين ان المواطن ساعد أعوان فرقة مكافحة الارهاب على الإطاحة بالارهابي الخطير مراد الغزلاني وتصفيته .

  
  
     
  

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