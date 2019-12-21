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حافظ السبسي: التهجم عليّ من قبل الشاهد اصبح كالمرض المزمن عفاكم الله وازمة تونس نتيجة خداعه وطموحه المتوحش

Samedi 21 Decembre 2019

Samedi 21 Decembre 2019
باب نات - انتقد حافظ قائد السبسي تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد واتهامه له بأنه كان وراء إفشال حكومته وذلك في حواره التلفزي الأخير.

وقال حافظ قائد السبسي في تدوينة على صفحته ”آخر مرة سأجيب يوسف الشاهد عن اتهامه لي، وهذه المرة لإفشال وثيقة قرطاج 2 ، حتى أصبح أمر التهجم على حافظ عنده كالمرض المزمن عفاكم الله ، فالكل يعلم أن الوثيقة صاغتها الأحزاب الداعمة للحكومة والمنظمات الوطنية وتم الاتفاق بالإجماع على جميع النقاط باستثناء النقطة الأخيرة المتعلقة بتغيير رئيس الحكومة وتعيين رئيس حكومة جديد قادرة على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي تعيشه البلاد خاصة وقد تبين فشل الشاهد بكل وضوح باعتراف جميع الأطراف، ووقوفهم على عجز حكومته ، بما فيهم حركة النهضة ، وقد كان الاتحاد العام التونسي للشغل أكثر المتمسكين بهذا التغيير مع تحفظ حركة النهضة بالأساس ببقاء يوسف الشاهد رغم الاعتراف بعجزه وبتدهور الأوضاع في عهدته وستكشف لنا الايام القادمة ما حقيقة وطبيعة هذه العلاقة و سر التمسك به”….


واضاف حافظ السبسي "إذن يتهمني يوسف بإفشال حكومته وكأني صاحب النفوذ والصلاحيات، وتناسى الشاهد أنه الذي أفشل مسارا وطنيا كاملا بدأ في معالجته الرئيس الراحل الباجي قائد السيسي رحمه الله منذ توليه رئاسة الحكومة في مارس 2011 ، والذي بخبرته وحنكته قرأ كل الحسابات ما عدا أن يخون يوسف ويرتمي الشاهد في أحضان الرياح بهذه الكيفية وربما هذا من أسباب ما أثر بنسبة كبيرة في تدهور وضعه الصحي”…
وتابع "وفي الختام سأترك للتاريخ كشف العديد من الحقائق عن الغدر والخيانة ومسؤولية الفشل الذريع والتلاعب والتشويه وحملات مقاومة الفساد الموجهة وغيره من كل ما شاهدناه من شوائب طيلة كل سنوات حكم الشاهد وما أنجر عنها نتيجة خداعه وطموحه المتوحش".


  
  
     
  

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