Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab Doukkali - Ma Ana Illa Bachar  

محاكمة مروع المواطنين بالقرب من ثكنة و حديقة القرجاني

Vendredi 20 Decembre 2019

Vendredi 20 Decembre 2019
باب نات - مثل اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019 في حالة إيقاف امام انظار هيىة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس موقوف متهم بالسرقة باستعمال سلاح أبيض وذلك أثر تورطه في عدة عمليات سلب للمارة خلال مرورهم بالقرب من حديقة وثكنة الامن الوطني بالقرجاني حيث اقدم على سلب امراة تحت التهديد بسكين قلادتها الذهبية وحقيبتها اليدوية بعد الهجوم على سيارتها عندما توقفت هناك .

باستنطاق المتهم اعترف بما نسب إليه وبين انه في يوم الحادثة تسلح بسكين كبير الحجم ثم توجه الى حديقة القرجاني وظل يترصد المارة الى ان سلب الشاكية في قضية الحال مشيرا الى انه محكوم ب10 سنوات سجنا أثر ارتكابه ايضا لعدة قضايا مماثلة بالقرب من ثكنة الامن الوطني بالقرجاني طلبا التخفيف عنه قدر الإمكان..


هيىة الدائرة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم..

  
  
     
  

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