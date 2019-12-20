بسبب حالتها الرديئة..أهالي المحرس يطالبـون بإعادة تعبيـد الطريق الرئيسي العابر للمدينة

Vendredi 20 Decembre 2019
باب نات - وائل الرميلي - يطالب أهالي معتمدية المحرس من ولاية صفاقس، السلط المعنية المتمثلة في وزارة التجهيز، بإعادة تعبيد الطريق الرئيسي رقم 1 العابر للمدينة تحديدا من مدخل المدينة إلي مقر القباضة المالية بالجهة و التي يبلغ طولها حوالي 2 كم ، قائلين أنها أصبحت حالتها رديئة و أنهم ملوا من متاعب الأعطاب بسبب ما يشهده هذا الطريق من تدهورا كبيرا منذ سنوات، فهو يشكل خطر لوقوع حوادث مرور قد تودي بما لا يحمد عقباه، بالإضافة إلى الخسائر التي يتكبدها أصحاب السيارات خاصة منها "اللواج" بسبب الأعطاب المتكررة، وعليه فهم يناشدون الجهات المعنية قصد التدخل و إعادة تعبيد هذا الطريق في أقرب الآجال.
يشار ان مدينة المحرس إرتبطت بحركة نشيطة بواسطة الطرقات الداخلية و المحيطة و حركة المواصلات التي تؤدي إلى المحطات الأثرية و الثقافية التي تزخر بها ولاية صفاقس فضلا عن المناطق الأثرية الأخرى داخل معتمدية المحرس، كذلك فإن الطريق الرئيسي رقم 1 فهو نقطة عبور نحو ليبيا و الشرق و يمر منه يوميا قرابة 150,000 عابر و يجتازه يوميا قرابة 5000 سائح و بين 25000 و 35000 وسيلة نقل. و يطل هذا الطريق على حديقة الفنانين والفسحة الشاطئية (الكرنيش ) بإعتباره من أجمل الأماكن بالمعتمدية حيث يمثل وجهة ترفيه لمتساكني المنطقة خاصة خلال أشهر الصيف حيث يشهد حركية كبيرة خلال هذه فترة بتوافد أبناء المنطقة المقيمين بالخارج.
يشار ان مدينة المحرس إرتبطت بحركة نشيطة بواسطة الطرقات الداخلية و المحيطة و حركة المواصلات التي تؤدي إلى المحطات الأثرية و الثقافية التي تزخر بها ولاية صفاقس فضلا عن المناطق الأثرية الأخرى داخل معتمدية المحرس، كذلك فإن الطريق الرئيسي رقم 1 فهو نقطة عبور نحو ليبيا و الشرق و يمر منه يوميا قرابة 150,000 عابر و يجتازه يوميا قرابة 5000 سائح و بين 25000 و 35000 وسيلة نقل. و يطل هذا الطريق على حديقة الفنانين والفسحة الشاطئية (الكرنيش ) بإعتباره من أجمل الأماكن بالمعتمدية حيث يمثل وجهة ترفيه لمتساكني المنطقة خاصة خلال أشهر الصيف حيث يشهد حركية كبيرة خلال هذه فترة بتوافد أبناء المنطقة المقيمين بالخارج.
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