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خليل البرعومي(النهضة): جوهر بن مبارك شخصية وطنية و أتمنى تواجده في حكومة الجملي

Vendredi 20 Decembre 2019

Vendredi 20 Decembre 2019
باب نات - أشاد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة خليل البرعومي بالجهود التي يبذلها جوهر بن مبارك في مفاوضات تشكيل الحكومة و تقريب وجهات النظر بين مختلف القوى السياسية ، و قال في برنامج "هنا تونس" الذي يقدمه الاعلامي محمد اليوسفي في راديو ديوان fm انه يتمنى وجود جوهر بن مبارك في حكومة الحبيب الجملي .




  
  
     
  

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