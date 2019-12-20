خليل البرعومي(النهضة): جوهر بن مبارك شخصية وطنية و أتمنى تواجده في حكومة الجملي

Vendredi 20 Decembre 2019



باب نات

- أشاد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة خليل البرعومي بالجهود التي يبذلها جوهر بن مبارك في مفاوضات تشكيل الحكومة و تقريب وجهات النظر بين مختلف القوى السياسية ، و قال في برنامج "هنا تونس" الذي يقدمه الاعلامي محمد اليوسفي في راديو ديوان fm انه يتمنى وجود جوهر بن مبارك في حكومة الحبيب الجملي .