توضيح الحرس الوطن حول صورة حبل الغسيل أمام أحد مقرّاتها

Jeudi 19 Decembre 2019
باب نات - تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي اليوم صورة لملابس منشورة على حبل غسيل أمام مقرّ تابع للحرس الوطني، وهو ما أثار الكثير من التعاليق.
وقد نشرت الصفحة الرسمية للناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي التوضيح التالي:
"المكان ليس مركز حرس و انما هو فضاء خاص يقع استغلاله عند توافد عدد كبير من الزوار في عطلة نهاية الأسبوع أو في الأعياد من دورية الحرس المكلفة بالتأمين.
وقد نشرت الصفحة الرسمية للناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي التوضيح التالي:
"المكان ليس مركز حرس و انما هو فضاء خاص يقع استغلاله عند توافد عدد كبير من الزوار في عطلة نهاية الأسبوع أو في الأعياد من دورية الحرس المكلفة بالتأمين.
تم إنجازه في فترة قديمة جدا من طرف شقيقة الرئيس السابق.
تم حجز الأغراض المشار إليها التي تبين أنها تابعة لامرأة تسكن بجوار المقر المذكور و التنبيه عليها بعدم تكرار ذلك."
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Par:zoulel (Tunisia )
Sur:عبير و حالة الكآبة السياسية