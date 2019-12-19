هذا ما قرره اليوم القضاء في ملف شهداء وجرحى الثورة بالكرم الغربي

Jeudi 19 Decembre 2019
باب نات - باشرت اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف شهداء وجرحى الثورة بالكرم الغربي الى ادت الى سقوط 6 شهداء و7 جرحى بطلق ناري على إثر مسيرة سلمية في 13 جانفي 2011.
وقد قررت المحكمة تاخير القضية وتحديد موعد لها أثر الجلسة استجابة لطلب أحد المحامين الذي طلب التاخير. لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع..
هذا وحضر الجلسة بعض عاىلات الشهداء كما حضر عدد من الجرحى .
وقد وجهت اصابع الاتهمام في القضية الى وزيرين سابقين وقيادات أمنية بوزارة الداخلية وجهت لهم جرائم القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة فيها
وقد قررت المحكمة تاخير القضية وتحديد موعد لها أثر الجلسة استجابة لطلب أحد المحامين الذي طلب التاخير. لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع..
هذا وحضر الجلسة بعض عاىلات الشهداء كما حضر عدد من الجرحى .
وقد وجهت اصابع الاتهمام في القضية الى وزيرين سابقين وقيادات أمنية بوزارة الداخلية وجهت لهم جرائم القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة فيها
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Par:karimyousef (France )
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