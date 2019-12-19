سمير العقربي: الأرض التي بني عليها قصر قرطاج و المطار ملك عائلتي

Jeudi 19 Decembre 2019
باب نات - قال الفنان سمير العقربي في حوار على قناة التاسعة ان الأرض التي بني عليها قصر قرطاج والمطار هو ملك لعائلته.
وجلب سمير العقربي خريطة اكد من خلالها ان الاستعمار الفرنسي سلب من عائلته الارض بدعم من عائلة معروفة وذلك سنة 1881.
واتهم العقربي على ما يبدو جهة يهودية تونسية بالتورط في المسالة ما اثار غضب سمير الوافي الذي طالب باحترام كل التونسين مهما كانت اختلافاتهم.
وجلب سمير العقربي خريطة اكد من خلالها ان الاستعمار الفرنسي سلب من عائلته الارض بدعم من عائلة معروفة وذلك سنة 1881.
واتهم العقربي على ما يبدو جهة يهودية تونسية بالتورط في المسالة ما اثار غضب سمير الوافي الذي طالب باحترام كل التونسين مهما كانت اختلافاتهم.
1 de 1 commentaires pour l'article 194641
En continu
- Hier 16:32 رسائل الرئيس المشفرة..
- Hier 14:20 قطر تحيي يومها الوطني باحتفالية وعروض عسكرية
- Hier 12:33 من القبيلة إلى الدولة، أو الدولة الهائمة!!!.
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:40
|17:07
|14:48
|12:23
|07:27
|05:54
|
14°
|16°
|% 82
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|16°-12
|20°-11
|21°-15
|18°-14
|18°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 96 310) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 76 651) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 72 634) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 69 305) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 973) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 018) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 52 173) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 443) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 43 295) تسرّيب مكالمة هاتفية بين سامي ال
( 42 658) فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل م
( 42 599) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 948) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 746) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 145) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 281) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 37 770) قيس سعيد: ملتزم بتحمل المسؤولية
( 36 616) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 36 225) ليلى الحداد: ما تم حجزه في منزل سا
( 35 958) مريم الدباغ تهاجم عربية بن حمادي ب
( 35 888) الجملي يتفاعل مع تصريح العلوي حول
Par:adel22 (Tunisia )
Sur: سمير العقربي: الأرض التي بني عليها قصر قرطاج و المطار ملك عائلتي