سمير العقربي: الأرض التي بني عليها قصر قرطاج و المطار ملك عائلتي

Jeudi 19 Decembre 2019



باب نات

- قال الفنان سمير العقربي في حوار على قناة التاسعة ان الأرض التي بني عليها قصر قرطاج والمطار هو ملك لعائلته.وجلب سمير العقربي خريطة اكد من خلالها ان الاستعمار الفرنسي سلب من عائلته الارض بدعم من عائلة معروفة وذلك سنة 1881.واتهم العقربي على ما يبدو جهة يهودية تونسية بالتورط في المسالة ما اثار غضب سمير الوافي الذي طالب باحترام كل التونسين مهما كانت اختلافاتهم.