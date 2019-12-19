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سمير العقربي: الأرض التي بني عليها قصر قرطاج و المطار ملك عائلتي

Jeudi 19 Decembre 2019

Jeudi 19 Decembre 2019
باب نات - قال الفنان سمير العقربي في حوار على قناة التاسعة ان الأرض التي بني عليها قصر قرطاج والمطار هو ملك لعائلته.
وجلب سمير العقربي خريطة اكد من خلالها ان الاستعمار الفرنسي سلب من عائلته الارض بدعم من عائلة معروفة وذلك سنة 1881.
واتهم العقربي على ما يبدو جهة يهودية تونسية بالتورط في المسالة ما اثار غضب سمير الوافي الذي طالب باحترام كل التونسين مهما كانت اختلافاتهم.




  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194641

Adel22  (Tunisia)  |Jeudi 19 Decembre 2019 à 11h 51m |           
وفالو المال وقعدلو الهبال



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