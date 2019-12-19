هشام المؤدب: قيس سعيد عندما تحدث عن مؤامرة يعلم جيدا أن من حكموا 60 سنة موش باش يسيّبوا بالسّاهل

Jeudi 19 Decembre 2019



باب نات

- قال الاربعاء 18 ديسمبر، الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية العميد هشام المؤدب ان خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد في سيدي بوزيد كان تلقائيا.واعتبر المؤدب أن ما قاله الرئيس قيس سعيد ليس بجديد على الشعب التونسي الذي يعرف جيدا ان هناك تهديدات تستهدف التجربة التونسية سواء من الداخل أو الخارج.واوضح ان التهديدات من الداخل تقف وراءها مجموعة تملك نفوذ سياسي واقتصادي وجدت نفسها خارج المنظومة السياسية في 2011 قبل ان تتموقع مجددا في 2015 ثم تخسر مجددا في انتخابات 2019.وقال " هؤلاء سيدفعون في اتجاه توتير الأوضاع واستهداف المنظومة القائمة فهذه الاطراف التي تحكم منذ 60 سنة موش بش تسيب بالساهل وهذا أمر متوقع".أما بخصوص التهديدات من الخارج أكد العميد هشام المؤدب ان هذه التهديدات انطلقت منذ 2012 وتتواصل الي غاية اليوم وتقف وراءها نفس الأطراف الي غذّت الصراعات في ليبيا وسوريا واليمن والسودان واستدرك قائلا "لكنهم فشلوا في ذلك في تونس لذلك مازالوا يحاولون وهذا امر متوقع".يذكر ان رئيس الجمهورية قال في خطابه بسيدي بوزيد ان هناك أطراف تحيك مؤامرة وتدفع نحو تأزيم الأوضاع مؤكدا أن الشعب التونسي سيتصدى لها.