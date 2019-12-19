في صفي قلبك، أمّ تتحدّث عن أبنائها: واحد كي يراني يبصق عليا والاخر طيّحلي فمّي وبنتي ومرت ولدي عطاوني طرايح

Jeudi 19 Decembre 2019
باب نات - استضاف الأربعاء 18 ديسمبر، جعفر القاسمي، في برنامج صفي قلبك، امرأة تدعى عربية وتبلغ من العمر 60 سنة تحدّثت عن معاملة أبناءها لها مشيرة إلي أن لديها 7 أبناء و بنتين.
وقالت عربية باكية أمام دهشة جعفر القاسمي والجمهور "عندي أولادي لوحوني، يسبوني ويضربوني، عندي ولدي كي شوفني يدوذر وجهو ويبصق عليا، عندي ولدي بعث مرتو عطاطني طريحة وبنتي عطاطني طريحة وولدي آخر طيحلي فمّي في السّوق وولدي الآخر تحيّل عليا وما ريتش وجهو ملّي عمتلو توكيل في 620 ميترو تراب في قرمبالية".
وقالت عربية باكية "مشكلتي نحبهم، حتي عملو فيا هكاكة نحبّهم، أولادي ولدتهم وجريت عليهم وقاسيت عليهم " وتابعت "موش عارفة شعملت في حياتي" مشيرة إلى أن ابنا وحيدا من أبنائها التسعة لم يعتدي عليها بالضرب.
وقالت عربية باكية أمام دهشة جعفر القاسمي والجمهور "عندي أولادي لوحوني، يسبوني ويضربوني، عندي ولدي كي شوفني يدوذر وجهو ويبصق عليا، عندي ولدي بعث مرتو عطاطني طريحة وبنتي عطاطني طريحة وولدي آخر طيحلي فمّي في السّوق وولدي الآخر تحيّل عليا وما ريتش وجهو ملّي عمتلو توكيل في 620 ميترو تراب في قرمبالية".
وقالت عربية باكية "مشكلتي نحبهم، حتي عملو فيا هكاكة نحبّهم، أولادي ولدتهم وجريت عليهم وقاسيت عليهم " وتابعت "موش عارفة شعملت في حياتي" مشيرة إلى أن ابنا وحيدا من أبنائها التسعة لم يعتدي عليها بالضرب.
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Par:adel22 (Tunisia )
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