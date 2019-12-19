احكام بين 3 و48 سنة سجنا في حق 8 دواعش من بينهم نساء

Jeudi 19 Decembre 2019
باب نات - اصدرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن امراة موقوفة لمدة 3 سنوات سجنا من اجل تهمة الانضمام عمدا خارج تراب الجمهورية الى تنظيم ارهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه كما قضى ب48 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق زوجها و6 متهمين اخرين من بينهم 3 منقبات سافرن مع ازواجهن الى داعش الارهابي في سوريا منذ 2013 .
وقد اعترفت المتهمة بانها سافرت فعلا رفقة زوجها الذي عرف بتشدده غصبا عنها وتحت التهديد حيث افتك منها رضيعها البالغ من العمر 4 اشهر وهددها باخذه معه الى سوريا ولن تراه مجددا ان حاولت عدم السفر معه أو اعلمت عنه الوحدات الأمنية مؤكدة انها سافرت معه تحت الاكراه والضغط نافية تبنيها لأي فكر جهادي تكفيري موضحة انه لما قتل زوجها خلال سنة 2017 قررت العودة الى تونس رفقة طفليها ثم سلمت نفسها للسلطات التركية التى رحلتها بدورها الى تونس.
وقد اعترفت المتهمة بانها سافرت فعلا رفقة زوجها الذي عرف بتشدده غصبا عنها وتحت التهديد حيث افتك منها رضيعها البالغ من العمر 4 اشهر وهددها باخذه معه الى سوريا ولن تراه مجددا ان حاولت عدم السفر معه أو اعلمت عنه الوحدات الأمنية مؤكدة انها سافرت معه تحت الاكراه والضغط نافية تبنيها لأي فكر جهادي تكفيري موضحة انه لما قتل زوجها خلال سنة 2017 قررت العودة الى تونس رفقة طفليها ثم سلمت نفسها للسلطات التركية التى رحلتها بدورها الى تونس.
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Par:adel22 (Tunisia )
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