هشام السنوسي: تسريب سامي الفهري خطير ويضرب القيم المجتمعية

Mercredi 18 Decembre 2019
باب نات - قال عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الهايكا هشام السنوسي في حوار عبر امواج اذاعة شمس اف ام ان تسريب مدير قناة الحوار التونسي ومريم الدباغ خطير للغاية.
واضاف السنوسي قائلا" ما حدث يشير الى القيم الاخلاقية التي اصبحت تروج في تونس".
وتابع قائلا " علينا كمجتمع ان نقف امام مثل هذه الظواهر.
واضاف السنوسي قائلا" ما حدث يشير الى القيم الاخلاقية التي اصبحت تروج في تونس".
وتابع قائلا " علينا كمجتمع ان نقف امام مثل هذه الظواهر.
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Par:kamelwww (France )
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