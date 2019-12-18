وفاة الإعلامي جمال الكرماوي

Mercredi 18 Decembre 2019
توفي اليوم الاربعاء الكاتب والإعلامي جمال الدين الكرماوي رئيس التحرير السابق لجريدة الإعلان وجريدة الصحافة وأحد الرؤساء السابقين لجمعية الصحافيين التونسيين، وذلك بعد صراع مع المرض.
كما مارس الفقيد كرة القدم في الملعب التونسي في فترة أواخر السبعينات وبداية الثمانينات.
رحم الله الفقيد رحمة واسعة واسكنه جنات الخلد ورزق أهله جميل الصبر والسلوان.
المصدر - موزاييك
كما مارس الفقيد كرة القدم في الملعب التونسي في فترة أواخر السبعينات وبداية الثمانينات.
رحم الله الفقيد رحمة واسعة واسكنه جنات الخلد ورزق أهله جميل الصبر والسلوان.
المصدر - موزاييك
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Par:mnasser57 (Qatar )
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