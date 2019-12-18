محمد عمار(التيار): أرقامٌ خياليّة خصَّصَها الغنوشي لتحسين صُورَتِهِ في أمريكا و بريطانيا

Mercredi 18 Decembre 2019
باب نات - قال النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار ان راشد الغنوشي أنفق اموالا فلكية و خيالية لتحسين صورته في الولايات المتحدة الامريكية و بريطانيا بلغت 5 مليون دينار ،، و هناك جمعية في بريطانيا تدعى the house تعمل مع طوني بلار تتحصل على أموال من النهضة مقابل تحسين صورتها ،،، و اضاف محمد عمار في برنامج "هنا تونس" الذي يقدمه محمد اليوسفي على راديو ديوان fm أنه يتساءل عن مصدر اموال الغنوشي كما طالب بوقت التعيينات في مكتب مجلس النواب .
5 de 5 commentaires pour l'article 194612
En continu
- 16:32 رسائل الرئيس المشفرة..
- Hier 21:51 حكم بسجن مسؤول سابق في حملة ترامب الانتخابية
- Hier 20:35 معين الشعباني: نستحق الفوز بخامس المونديال
- Hier 20:09 جوهر الثائر الناعم الهادئ
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:40
|17:07
|14:47
|12:23
|07:26
|05:53
|
14°
|13°
|% 100
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|13°-11
|18°-11
|20°-11
|21°-16
|18°-15
Follow @babnet_Tunisie
( 96 144) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 76 590) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 72 567) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 69 265) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 942) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 998) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 52 158) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 430) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 093) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 191) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 42 581) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 41 597) فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل م
( 40 835) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 729) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 135) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 224) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 36 885) قيس سعيد: ملتزم بتحمل المسؤولية
( 36 576) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 36 105) ليلى الحداد: ما تم حجزه في منزل سا
( 35 877) الجملي يتفاعل مع تصريح العلوي حول
Par:lechef (Tunisia )
Sur: بالشيخ: تركيز الة سكانار جديدة بالمستشفى الجهوي بباجة يوم 24 ديسمبر 2019