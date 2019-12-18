محمد عمار(التيار): أرقامٌ خياليّة خصَّصَها الغنوشي لتحسين صُورَتِهِ في أمريكا و بريطانيا

Mercredi 18 Decembre 2019



باب نات

- قال النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار ان راشد الغنوشي أنفق اموالا فلكية و خيالية لتحسين صورته في الولايات المتحدة الامريكية و بريطانيا بلغت 5 مليون دينار ،، و هناك جمعية في بريطانيا تدعى the house تعمل مع طوني بلار تتحصل على أموال من النهضة مقابل تحسين صورتها ،،، و اضاف محمد عمار في برنامج "هنا تونس" الذي يقدمه محمد اليوسفي على راديو ديوان fm أنه يتساءل عن مصدر اموال الغنوشي كما طالب بوقت التعيينات في مكتب مجلس النواب .