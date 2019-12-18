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محمد عمار(التيار): أرقامٌ خياليّة خصَّصَها الغنوشي لتحسين صُورَتِهِ في أمريكا و بريطانيا

Mercredi 18 Decembre 2019

Mercredi 18 Decembre 2019
باب نات - قال النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار ان راشد الغنوشي أنفق اموالا فلكية و خيالية لتحسين صورته في الولايات المتحدة الامريكية و بريطانيا بلغت 5 مليون دينار ،، و هناك جمعية في بريطانيا تدعى the house تعمل مع طوني بلار تتحصل على أموال من النهضة مقابل تحسين صورتها ،،، و اضاف محمد عمار في برنامج "هنا تونس" الذي يقدمه محمد اليوسفي على راديو ديوان fm أنه يتساءل عن مصدر اموال الغنوشي كما طالب بوقت التعيينات في مكتب مجلس النواب .




  
  
     
  

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5 de 5 commentaires pour l'article 194612

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 18 Decembre 2019 à 17h 31m |           
لماذا اليوم تخرج هذه المعلومات يا سيد ؟
اين كانت طول هذه المدة ؟ والتيار لا يعلن عنها إلا اليوم أي يوم بعد تأخر التيار للاعلان على مشاركته في الحكومة من عدمه.
وكأن التيار أرث عادات حمة الهمامي اي ترك لعب دوره السياسي لبناء تونس الى دور قذر في مهاجمة واتهام النهضة .

Raisonnable  (Saudi Arabia)  |Mercredi 18 Decembre 2019 à 17h 21m |           
ضاهرلى هذا هو اللي يدبر على لطفى انفاق الطلعات متاعو

Kamelnet  ()  |Mercredi 18 Decembre 2019 à 17h 09m |           
بالله الامارات صبتلهم الفلوس مع البريم متاع راس العام قامو الكل فرد مرة يعملو في حملة ضد الغنوشي ..هالناين الي يحب ربي ينوب عليه ويرحع معروفبعد ما دخل المجلس وزيد عليهم الشيخ الماجري حتي هو يضهر صبولو😎

Karimyousef  (France)  |Mercredi 18 Decembre 2019 à 17h 07m |           
Attayar,à part diffamer les autres,n'a aucun programme.il ne parle jamais de lui.
Tony Blair est un homme intègre n'aurait jamais accepté un centime de provenance douteuse.
Je dit cela alors que je n' en ai aucune sympathie ,ni accointance avec Ghannouchi

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 18 Decembre 2019 à 17h 00m |           
المبلغ المعلن مبهم، الرجاء التوضيح
5 مليارات دينار، دولار ، قمل، ذرة هواء، سخطة على رأس هذا النائب، ....
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تم الاصلاح
بلغت 5 مليون دينار
شكرا

Admin



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