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حوار خاص مع رئيس الحكومة مساء اليوم

Mercredi 18 Decembre 2019

Mercredi 18 Decembre 2019
سيكون لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، حوار خاص مساء اليوم على الساعة السابعة مساء في بث مشترك بين القناة الوطنية الاولى و قناة التاسعة.



  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194604

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 18 Decembre 2019 à 17h 37m |           
C'est trop tard !
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