6 سنوات نافذة في حق سيف الطرابلسي وخطية مالية ...

Mercredi 18 Decembre 2019



باب نات

- اصدرت الدائرة الجنائية الثانية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة حكما غيابيا يقضي بسجن سيف الطرابلسي ابن شقيق ليلى الطرابلسي لمدة 6 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وتخطىته ب164مليونا مع حرمانه من الاقتراع ناخبا أو منتخبا .هذا وتم الافراج عن سيف الطرابلسي صهر بن علي خلال اوت الماضي وذلك بعد التثبت من وجود إسقاط في القضية التي كانت المقامة ضده من قبل عون أمن يتهمه فيها بهضم جانبه والإعتداء على موظف عمومي أثناء أداء واجبه، وقد تم تحيين الملف.