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6 سنوات نافذة في حق سيف الطرابلسي وخطية مالية ...

Mercredi 18 Decembre 2019

Mercredi 18 Decembre 2019
باب نات - اصدرت الدائرة الجنائية الثانية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة حكما غيابيا يقضي بسجن سيف الطرابلسي ابن شقيق ليلى الطرابلسي لمدة 6 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وتخطىته ب164مليونا مع حرمانه من الاقتراع ناخبا أو منتخبا .

هذا وتم الافراج عن سيف الطرابلسي صهر بن علي خلال اوت الماضي وذلك بعد التثبت من وجود إسقاط في القضية التي كانت المقامة ضده من قبل عون أمن يتهمه فيها بهضم جانبه والإعتداء على موظف عمومي أثناء أداء واجبه، وقد تم تحيين الملف.


  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194589

Portugal  (United States)  |Mercredi 18 Decembre 2019 à 13h 24m |           
كل واحد من العصابة
يسلّط عليه اشد العقاب والخطايا
اذا كان قد غادر البلاد
وان كان فيها فشجاعته وحدها تحميه و تجعل اكبر عقوبة شهر او اثنين سورسي و خطية ب 10 دينارات



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