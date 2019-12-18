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البارومتر السياسي : 72.4 بالمئة من التونسيين يرون ان البلاد تسير في الطريق الخطا

Mercredi 18 Decembre 2019

Mercredi 18 Decembre 2019
باب نات - نشرت جريدة المغرب اليوم الاربعاء نتائج البارومتر السياسي والذي كشف ان 72.4 بالمائة من التونسيين يرون ان البلاد تسير في الطريق الخطا.

وحظي الرئيس قيس سعيد باكبر نسبة من الثقة بحوالي 68 في المائة يليه الصافي سعيد ب37.8 بالمائة ثم سامية عبو ب25 في المائة ومحمد عبو ب18.1 في المائة ولطفي المرايحي ب15.6 بالمئة.


وحصل راشد الغنوشي على المرتبة الاولى في منسوب انعدام الثقة ب64.5 بالمائة يليه علي العريض ب57.5 بالمائة وحمة الهمامي ب57.1 بالمائة وعبير موسى ب57.0 بالمئة ونبيل القروي ب55.4 بالمئة.

وحقق ائتلاف الكرامة المرتبة الاولى من حيث نسبة الثقة يليه التيار الديمقراطي ثم حركة الشعب ويليه الدستوري الحر ثم حركة الشعب ويليه الدستوري الحر ثم تحيا تونس.

ومن حيث انخفاض نسبة الثقة حصلت النهضة على المرتبة الاولى يليه نداء تونس ثم قلب تونس ثم الدستوري الحر ثم تحيا تونس.

  
  
     
  

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6 de 6 commentaires pour l'article 194584

Karimyousef  (France)  |Mercredi 18 Decembre 2019 à 13h 21m |           
Le peuple rejette massivement les personnes clivantes et qui sont considérées comme sources d'instabilité dans le pays hamma, Ghannouchi et abir Moussa.
Si ghanouchi démissionnait et quittait la scène politique,son geste va être chaleureusement accueilli.

Portugal  (United States)  |Mercredi 18 Decembre 2019 à 12h 57m |           
وما هي نسبة انعدام الثقة في جريدة المغرب؟!؟؟
اذا انتم تُقَيِّمون حمة الهمامي
وليس له ناقة ولا بعير
فلماذا لا تقيّمون انفسكم قبل

Karimyousef  (France)  |Mercredi 18 Decembre 2019 à 12h 37m |           
الغنوشي ليست له شعبية لأن الشعب يعتبر ان اي شخص تجاوز السبيعين من العمر و يبحث عن السلطة هو شخص لايثق به

Tomjerry  (Tunisia)  |Mercredi 18 Decembre 2019 à 12h 28m |           
هاذا هو التنبير المسموم.

الحكومة لم تتشكل بعد وليس هناك إنجازات للتقييم ،

Sarramba  (Tunisia)  |Mercredi 18 Decembre 2019 à 12h 16m |           
Quand allons nous arrêter cette mascarade de sondages ?Minimum orienté? et maximum mafieux et soudoyer !?
Quand ces pseudo institues de sondage comprennent que le total d'un sondage doit faire 100% et 350% ,
Comment titrer que les sondés pensent que le pays va dans le mauvais chemin et donne une majorité positive aux personnes qui sont au pouvoir??????
y en a mare !!!!!!??????

Tfouhrcd  (Germany)  |Mercredi 18 Decembre 2019 à 12h 08m |           
تو بالله تجيبولنا باروماتر من عند جريدة المغرب !!!!!! نعرف هذه الجريدة داعمة بقوّة للثورة المضادة و ما تصطادش لربّي !تُخلط الحق بالباطل حتّى تمرّرَ لك سمّها مثلا تتُرْضيك بقيس سعيد و تمرّر لك منسوب الثقة الأولى للقروي ثمّ عبير و الغنوشي الأخير !!!! و آش دخّل حمة الهمامي في سبر الآراء و ليس له وجود و تأثير في السياسة ؟!!!



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