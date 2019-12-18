البارومتر السياسي : 72.4 بالمئة من التونسيين يرون ان البلاد تسير في الطريق الخطا

Mercredi 18 Decembre 2019



باب نات

- نشرت جريدة المغرب اليوم الاربعاء نتائج البارومتر السياسي والذي كشف ان 72.4 بالمائة من التونسيين يرون ان البلاد تسير في الطريق الخطا.وحظي الرئيس قيس سعيد باكبر نسبة من الثقة بحوالي 68 في المائة يليه الصافي سعيد ب37.8 بالمائة ثم سامية عبو ب25 في المائة ومحمد عبو ب18.1 في المائة ولطفي المرايحي ب15.6 بالمئة.وحصل راشد الغنوشي على المرتبة الاولى في منسوب انعدام الثقة ب64.5 بالمائة يليه علي العريض ب57.5 بالمائة وحمة الهمامي ب57.1 بالمائة وعبير موسى ب57.0 بالمئة ونبيل القروي ب55.4 بالمئة.وحقق ائتلاف الكرامة المرتبة الاولى من حيث نسبة الثقة يليه التيار الديمقراطي ثم حركة الشعب ويليه الدستوري الحر ثم حركة الشعب ويليه الدستوري الحر ثم تحيا تونس.ومن حيث انخفاض نسبة الثقة حصلت النهضة على المرتبة الاولى يليه نداء تونس ثم قلب تونس ثم الدستوري الحر ثم تحيا تونس.