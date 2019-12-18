18 ديسمبر : ندوة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

Mercredi 18 Decembre 2019
باب نات - تنظم الجمعية التونسية للتربية و الثقافة ندوة علمية في مدينة الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية يوم 18 ديسمبر تحت عنوان "العربية و الشخصية الوطنية".
و هذا برنامج الندوة :
البرنـــامج
افتتاح
رضـــا الكشتبان : :كلمة رئيس الجمعيّة التّونسيّة للتّربية و الثّقافة
زهيـــّـة جويرو: كلمة المديرة العامّة لمعهد تونس للتّرجمة
تكريم : البشير بن سلامة ـ نجـــــا المهداوي
3:30 الجلســة الأولى برئـــاسة ـ محمّد صلاح الدّين الشّريف
3:30 فـــاطمة الكـــرّاي : الشّخصيّة الوطنيّة والدّولة : تماهي أم تكامل ؟
3:45 عبد العزيز قاســـم : اللّغة العربيّة : تحدّيات وتجاذبات .
4:00 أحمد ونـــيّـس : اللّغة : تجربــــــة حيـــــاة
4:15 حمادي بن جابلله في اشكال الهوية والانتماء
4:30 الجلسة الثّـــانية برئـــاسة ـ عبد العزيز قـــاسم
4:45 المنصف وَنّــاس : اللّغة والشّـــخصيّة الوطنيّة التّـــونسيّة
5:00 محمّد عزيز الأحمر: في تمثُّل الشخصية الوطنية , مقاربة عرفانية
5:15 فرحات المليّح: طيف الانتمـاء اللّغويّ بينَ عالميّة الثّقَافة وأَعبـاء التّاريخ.
5:30 محمّد صلاح الدّين الشّريف :التّــاريخ ووجهة اللّغة في نحت الشّخصيّة الوطنيّة
تكريم : الشّـــاذلي القليبي ـ المرحوم مصطفى الفـــارسي
اختتام
و هذا برنامج الندوة :
البرنـــامج
افتتاح
رضـــا الكشتبان : :كلمة رئيس الجمعيّة التّونسيّة للتّربية و الثّقافة
زهيـــّـة جويرو: كلمة المديرة العامّة لمعهد تونس للتّرجمة
تكريم : البشير بن سلامة ـ نجـــــا المهداوي
3:30 الجلســة الأولى برئـــاسة ـ محمّد صلاح الدّين الشّريف
3:30 فـــاطمة الكـــرّاي : الشّخصيّة الوطنيّة والدّولة : تماهي أم تكامل ؟
3:45 عبد العزيز قاســـم : اللّغة العربيّة : تحدّيات وتجاذبات .
4:00 أحمد ونـــيّـس : اللّغة : تجربــــــة حيـــــاة
4:15 حمادي بن جابلله في اشكال الهوية والانتماء
4:30 الجلسة الثّـــانية برئـــاسة ـ عبد العزيز قـــاسم
4:45 المنصف وَنّــاس : اللّغة والشّـــخصيّة الوطنيّة التّـــونسيّة
5:00 محمّد عزيز الأحمر: في تمثُّل الشخصية الوطنية , مقاربة عرفانية
5:15 فرحات المليّح: طيف الانتمـاء اللّغويّ بينَ عالميّة الثّقَافة وأَعبـاء التّاريخ.
5:30 محمّد صلاح الدّين الشّريف :التّــاريخ ووجهة اللّغة في نحت الشّخصيّة الوطنيّة
تكريم : الشّـــاذلي القليبي ـ المرحوم مصطفى الفـــارسي
اختتام
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Par:hechmi (Tunisia )
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