18 ديسمبر : ندوة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

Mercredi 18 Decembre 2019



باب نات

البرنـــامج

- تنظم الجمعية التونسية للتربية و الثقافة ندوة علمية في مدينة الثقافة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية يوم 18 ديسمبر تحت عنوان "العربية و الشخصية الوطنية".رضـــا الكشتبان : :كلمة رئيس الجمعيّة التّونسيّة للتّربية و الثّقافةزهيـــّـة جويرو: كلمة المديرة العامّة لمعهد تونس للتّرجمةتكريم : البشير بن سلامة ـ نجـــــا المهداوي3:30 فـــاطمة الكـــرّاي : الشّخصيّة الوطنيّة والدّولة : تماهي أم تكامل ؟3:45 عبد العزيز قاســـم : اللّغة العربيّة : تحدّيات وتجاذبات .4:00 أحمد ونـــيّـس : اللّغة : تجربــــــة حيـــــاة4:15 حمادي بن جابلله في اشكال الهوية والانتماء4:45 المنصف وَنّــاس : اللّغة والشّـــخصيّة الوطنيّة التّـــونسيّة5:00 محمّد عزيز الأحمر: في تمثُّل الشخصية الوطنية , مقاربة عرفانية5:15 فرحات المليّح: طيف الانتمـاء اللّغويّ بينَ عالميّة الثّقَافة وأَعبـاء التّاريخ.5:30 محمّد صلاح الدّين الشّريف :التّــاريخ ووجهة اللّغة في نحت الشّخصيّة الوطنيّةتكريم : الشّـــاذلي القليبي ـ المرحوم مصطفى الفـــارسياختتام